Estados e municípios têm até 30 de julho para se inscreverem no programa Tempo de Aprender, do MEC

Estados e municípios têm até esta quinta-feira (30) para se inscreverem no programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação (MEC). O objetivo é fortalecer ações de alfabetização, a partir da formação continuada de professores, com a realização de cursos e intercâmbios. O programa também foca no apoio pedagógico para a alfabetização, com a disponibilização de recursos para custear a compra de materiais didáticos, e na valorização dos profissionais de alfabetização, com incentivos financeiros para professores, diretores e coordenadores com bom desempenho.

A inscrição no programa Tempo de Aprender deve ser feita pelas secretarias estaduais e municipais de educação. Os secretários precisam preencher um formulário com informações de contato e CPF. O link está disponível no site do Ministério da Educação.

De acordo com a pasta, 3.715 secretarias estaduais e municipais já preencheram o formulário indicando interesse em participar do programa. O número inclui o Distrito Federal, 18 capitais e 11 secretarias estaduais.

Fonte: Brasil 61