ESTREIA DIA 10 | “Destino das Sombras” trata de um problema social real, o desaparecimento infantil

today4 de agosto de 2023 remove_red_eye74

O longa-metragem “Destino das Sombras”, produção nacional do gênero terror, tem sua estreia nacional em 10 de agosto em salas de cinema de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Vitória, Salvador e Belo Horizonte. Traz uma história em que o sobrenatural é a causa para um problema social de uma realidade mais assustadora que qualquer obra de horror: o desaparecimento infantil. Produzido no Espírito Santo, o filme é dirigido e roteirizado por Klaus’Berg, com produção da Finordia e distribuição da Moro Filmes.

Na história, os amigos Sérgio e Marcos decidem passar um fim de semana em um sítio para se afastarem dos problemas familiares que abatem Marcos e sua pequena filha, Eduarda. No entanto, eles logo descobrem que o lugar possui uma história obscura, marcada por misteriosos casos de desaparecimento de crianças na região. Incertos sobre a veracidade dos relatos sobrenaturais contados pelas poucas pessoas que vivem ali, os amigos acabam enfrentando ameaças reais ocultas pela escuridão. Conforme a trama se desenrola, passado e presente se misturam, revelando um destino sombrio para todos os envolvidos. O elenco conta com talentosos atores, como Raphael Teixeira, Othoniel Cibien, Thelma Lopes, Bárbara Matiazzi, Giovanna Velasco e Júlio Tigre.

O longa-metragem tem direção e roteiro de Klaus’Berg, doutor em Comunicação Social, que estuda o gênero de terror há 10 anos. Escreveu, dirigiu e atuou em produções independentes de curtas-metragens, séries e foi cofundador do canal virtual de humor “TV Quase”. Trabalhou no mercado editorial com artigos, capítulos de livros e revista de humor e quadrinhos. É professor de Direção e Produção em Audiovisual na UFES – Universidade Federal do Espírito Santo.

“Destino das Sombras é uma narrativa de horror que parte de um grande medo social. O desaparecimento infantil é uma realidade mais terrível do que qualquer ficção. O filme explora esse medo através do limiar entre o psicopatológico e o sobrenatural, trazendo uma representação recorrente na história da psicologia e da psicanálise”, afirma o diretor.

“O mal, o nada e as trevas são grandes problemas para o pensamento humano desde tempos remotos. A realização deste filme é uma grande oportunidade de explorar as fronteiras do inferno e da insanidade na grande tela”, completa

A produção de Destino das Sombras é realizada pela Finordia, produtora que se destaca no cenário audiovisual desde 2013. Tem como objetivo criar novos títulos de filmes e séries para cinema, TV e outras plataformas. Além de Destino das Sombras, a Finordia já produziu a ficção fantástica “A Mata Negra”, do cineasta Rodrigo Aragão. Atualmente, estão em desenvolvimento projetos como as séries infantis “Latasha” e “Mundo Mágico de Lá”, além do longa-metragem de ficção “Pirâmides”, do diretor Alexander S. Buck – atualmente em pré-produção, o filme traz um roteiro original em que alienígenas invadem a cidade da Serra, no Espírito Santo.

Moro Filmes é atua no mercado audiovisual desde 2009, distribui conteúdo audiovisual brasileiro como filmes, séries e documentários. Entre os longas-metragens mais recentes distribuídos estão “A Batalha de Shangri-Lá”, “Lamento”, “Alice Junior”, “Samadhi Road” e “Casa Izabel”.

