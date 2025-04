Estrelado por Richard Gere, “Oh Canadá” chega aos cinemas brasileiros em 5 de junho

Com distribuição da California Filmes, longa dirigido pelo veterano Paul Schrader concorreu à Palma de Ouro com as memórias obscuras de um cineasta no fim da vida

Exibido pela primeira vez no Festival de Cannes, onde entrou na disputa pela Palma de Ouro, OH CANADÁ, dirigido pelo veterano Paul Schrader, chega aos cinemas brasileiros no dia 5 de junho.

O longa-metragem, que tem distribuição da California Filmes, marca o reencontro de Schrader com o astro Richard Gere em um set de filmagens depois de 44 anos. Em 1980, os dois trabalharam juntos em “Gigolô Americano”, filme que transformou o ator em símbolo sexual. Nesse novo projeto, Gere vive um documentarista com uma doença terminal que decide dar uma última entrevista.

“Fiz uma carreira fazendo com que as pessoas me dissessem a verdade. Agora é minha vez.” – LEONARD FIFE

OH CANADÁ é baseado no livro Foregone, escrito pelo norte-americano Russell Banks, autor cujas obras inspiraram filmes como “O Doce Amanhã” (1997), de Atom Egoyan, e “Temporada de Caça” (1997), adaptado pelo próprio Schrader. No longa, o personagem vivido por Gere, o eterno Edward Lewis de “Uma Linda Mulher” (1990), decide dar seu depoimento a um ex-aluno, revelando como sua carreira e reputação de ícone progressista foram construídas com base em mentiras e meias-verdades que nem sua companheira conhecia.

O papel da esposa do cineasta ficou com a estrela Uma Thurman, conhecida por seus papéis icônicos em “Pulp Fiction” (1994) e “Kill Bill” (2003-2004), enquanto Jacob Elordi, astro em ascensão que viveu Elvis Presley em “Priscilla” (2023) e foi indicado a um BAFTA por “Saltburn” (2023) interpreta a versão mais jovem do protagonista. O ex-aluno é vivido por Michael Imperioli, que ganhou fama e um Emmy pelo papel de Christopher Moltisanti na série “A Família Soprano” (1999-2007), e integrou o elenco premiado da segunda temporada de “The White Lotus” (2022).

Autor dos roteiros de “Taxi Driver” e “Touro Indomável”, Schrader conta que decidiu que esta seria a trama de seu próximo filme quando descobriu que Russell Banks estava doente (o autor morreu, vítima de um câncer, em janeiro de 2023).

“Eu estava considerando outras possibilidades de história para um filme. Aí, percebi que a mortalidade deveria ser o tema. Ainda saudável, Russell tinha pesquisado e escrito um livro sobre morrer, intitulado Foregone. Ele queria chamá-lo de Oh, Canadá, mas havia outro livro com um título parecido, e me perguntou se eu usaria seu título original. Então Foregone virou OH CANADÁ”, explica Schrader.

OH CANADÁ, que rendeu a Schrader uma indicação de melhor roteiro adaptado da Greater Western New York Film Critics Association, chega aos cinemas de todo o país no dia 5 de junho.

SINOPSE

Com uma doença que pode tirar sua vida a qualquer momento, o documentarista norte-americano Leonard Fife decide dar uma última entrevista, sem filtros, antes que seja tarde demais. Na mansão onde vive com a esposa, em Montreal, ele recebe um ex-aluno e confessa que sua reputação como ícone progressista foi construída com mentiras e meias-verdades. Na presença da esposa que desconhecia passagens obscuras de seu passado, ele comenta sobre sua fuga para o Canadá para evitar ser convocado para a Guerra do Vietnã e revela como usou, traiu e descartou amigos e familiares ao longo de toda sua vida.

O DIRETOR

Roteirista de clássicos de Martin Scorsese como “Taxi Driver” (1976), “Touro Indomável” (1980) e “A Última Tentação de Cristo” (1988), Paul Schrader estreou como diretor com “Vivendo na Corda Bamba” (1978), que ganhou o prêmio principal no Festival Internacional de Valladolid, na Espanha. Desde então, dirigiu outros 22 longas para o cinema e um para a TV, além de um curta-metragem.

Entre seus filmes mais famosos, estão “Hardcore” (1979), que concorreu ao Urso de Ouro no Festival de Berlim; o sucesso “O Gigolô Americano” (1980); o cult movie “A Marca da Pantera” (1982); “Mishima – Uma Vida em Quatro Capítulos” (1985), seu primeiro filme a concorrer à Palma de Ouro em Cannes, de onde saiu com o prêmio de melhor contribuição artística; e “Temporada de Caça” (1997), que deu a James Coburn o Oscar de ator coadjuvante e a Nick Nolte uma indicação como melhor ator.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA só reconheceu pessoalmente Schrader com o longa “Fé Corrompida” (2017), que disputou o Oscar de melhor roteiro original. Seus últimos filmes são o elogiado “O Contador de Cartas” (2021), indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza; “Jardim dos Desejos” (2023), com Joel Edgerton e Sigourney Weaver; e OH CANADÁ, que chega agora aos cinemas brasileiros com distribuição da California Filmes.

ELENCO

Richard Gere …………… Leo Fife

Uma Thurman …………… Emma/Gloria

Jacob Elordi …………… Leo Fife jovem

Victoria Hill …………… Diana

Michael Imperioli …………… Malcolm

Caroline Dhavernas …………… Rene

Penelope Mitchell …………… Sloan Ambrose/Amy

Kristine Froseth …………… Alicia Fife

Megan MacKenzie …………… Amanda

Peter Hans Benson …………… Benjamin Chapman

Scott Jaeck …………… Jackson Chapman

Cornelia Guest …………… Jessie Chapman

FICHA TÉCNICA

Direção: Paul Schrader

Roteiro: Paul Schrader, baseado no livro Foregone, de Russell Banks

Produção: Tiffany Boyle, David Gonzales, Meghan Hanlon, Scott LaStaiti e Luisa Law

Fotografia: Andrew Wonder

Montagem: Benjamin Rodriguez Jr.

Direção de Arte: Deborah Jensen

Figurino: Aubrey Laufer

Música: Phosphorescent

Casting: Scotty Anderson e Avy Kaufman

Ano e países de produção: Canadá/EUA/Israel, 2024

Duração: 91 min

Produtoras: Foregone Film PSC, Fit Via Vi Film Productions, Lucky 13 Productions, Ottocento Films, SIPUR e Vested Interest

Distribuição no Brasil: California Filmes