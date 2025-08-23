Estudante capixaba conquista prata em Olimpíada de Matemática nos EUA

today23 de agosto de 2025 remove_red_eye41

Aos 9 anos, Laura Batista, moradora de Vila Velha, já tem um feito para entrar na história: ela voltou dos Estados Unidos trazendo para o Brasil uma medalha de prata conquistada na Olimpíada de Matemática Copernicus, realizada no dia 31 de julho, em Nova York.

A competição é considerada uma das mais prestigiadas do mundo. Este ano foram 25 mil inscritos na primeira fase, mas apenas 3 mil chegaram à final, sediada na Columbia University. Do Brasil, somente 34 crianças conseguiram se classificar, e Laura estava entre elas.

Mais do que o talento com os números, o que chama a atenção é a determinação da estudante. Para realizar o sonho de participar do torneio, ela própria se mobilizou: vendeu docinhos, organizou rifas e criou uma vaquinha online. A persistência foi tão grande que chamou a atenção de patrocinadores, que decidiram apoiar a viagem.

De volta ao Espírito Santo com a medalha no peito, Laura já faz novos planos. O próximo desafio? Lutar pelo ouro em uma futura edição da olimpíada.

fonte Geanne Batista