Estudante capixaba é premiada em concurso nacional do Sicoob

23 de dezembro de 2025

Premiação reconhece talento estudantil e reforça o papel da educação cooperativista e da diversidade na formação de uma sociedade mais colaborativa

Com criatividade, sensibilidade e uma narrativa alinhada aos valores do cooperativismo, a estudante Luana Litzkow, 15 anos, da Escola Família Agrícola de São João do Garrafão, em Santa Maria de Jetibá (ES), destacou-se ao ser premiada na etapa nacional do Concurso Cultural do Sicoob.

A aluna venceu na categoria Tira em Quadrinhos, com o trabalho “A Arte da Cooperação”.

A cerimônia de premiação foi realizada no dia 17 de dezembro, no Centro Cooperativo Sicoob (CCS), em Brasília. O reconhecimento foi entregue pelo presidente do Sicoob ES, Bento Venturim, em um momento que celebrou o protagonismo juvenil, a criatividade e a força da educação cooperativista como ferramenta de transformação social.

Em 2025, o Concurso Cultural do Sicoob teve como tema “Diversidade que soma, cooperação que multiplica”, desafiando crianças e adolescentes de todo o país a refletirem, por meio da arte, sobre a importância do trabalho coletivo, do respeito às diferenças e da construção de soluções conjuntas para a sociedade.

Para Bento Venturim, a iniciativa amplia o alcance dos valores cooperativistas para além do ambiente escolar. “O concurso cultural é uma oportunidade de levar o cooperativismo para dentro da sala de aula, envolvendo crianças e adolescentes na reflexão sobre temas essenciais. Essa discussão ultrapassa a escola, chega às famílias e à sociedade, estimulando a formação de jovens como agentes de transformação, capazes de inspirar mudanças por meio da criatividade e do trabalho coletivo”, destacou.

Ao comentar sobre o processo criativo da obra premiada, Luana ressaltou a escolha por uma abordagem original. “Eu me inspirei em fazer algo diferente, que não utilizasse pessoas, e por isso escolhi representar a história com lápis de cor. Usei bastante criatividade, pensei em pintar bem forte e fazer detalhes bem bonitinhos”, contou a estudante.

Promovido nacionalmente pelo Sicoob em parceria com instituições de ensino públicas, privadas e cooperativas educacionais, o concurso cultural estimula a expressão artística, o pensamento crítico e a formação cidadã, reforçando princípios como cooperação, diversidade e responsabilidade social.

Na edição deste ano, oito estudantes dos estados da Bahia, São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo foram premiados em quatro categorias: desenho, texto narrativo, poema e tira em quadrinhos.

Realizado anualmente, o concurso de 2025 contou com a participação de 1.301 municípios brasileiros, mais de 5.800 instituições de ensino e cerca de 660 mil alunos inscritos, consolidando-se como uma das maiores iniciativas educacionais do país voltadas à promoção do cooperativismo.

Sobre o Concurso Cultural do Sicoob

O Concurso Cultural Sicoob é uma ferramenta de fomento ao cooperativismo em escolas do ensino fundamental públicas e privadas, além de cooperativas educacionais. A iniciativa promove a construção de conhecimentos e práticas cooperativas fundamentadas em valores e princípios do cooperativismo, vivenciados no ambiente escolar.

Desenvolvido anualmente a partir de um tema central, o concurso estimula a percepção do aluno quanto aos temas reais à sua volta. A cooperação é o eixo estruturante das estratégias pedagógicas, oferecendo suporte aos professores na orientação dos alunos durante as etapas de pesquisa, produção, planejamento e aperfeiçoamento coletivo dos trabalhos.

Os participantes recebem aulas práticas sobre o tema de cada edição e são incentivados a desenvolver produções alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os melhores trabalhos são selecionados e premiados nas etapas local, regional e nacional.