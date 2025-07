Estudante da Rede representará o Espírito Santo no ‘Programa Jovem Senador 2025’

A estudante Sabrina Furriel Freitas, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Claudionor Ribeiro, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim, vai representar o Espírito Santo na edição 2025 do “Programa Jovem Senador”, promovido pelo Senado Federal. A jovem foi a vencedora estadual do concurso de redação que este ano desafiou os participantes a refletirem sobre o papel da sociedade frente às mudanças climáticas com o tema “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”.

O anúncio da premiação foi feito na última quinta-feira (26), durante uma cerimônia realizada no auditório da escola. Em meio a aplausos de colegas, professores, familiares e representantes da Secretaria da Educação (Sedu), a estudante recebeu um passaporte simbólico, entregue pela gerente de Currículo da Educação Básica, Aleide Cristina de Camargo, e pelo coordenador estadual do Programa Jovem Senador, Danilo Fernandes Sampaio de Souza.

“Ver uma estudante da Rede Estadual de Ensino representar o Espírito Santo no Senado Federal é motivo de imenso orgulho. A participação da Sabrina no Programa Jovem Senador demonstra o quanto a educação pública de qualidade tem o poder de transformar vidas e abrir caminhos. Essa é uma conquista que inspira toda a comunidade escolar, valoriza o protagonismo juvenil e reforça a importância da formação cidadã desde cedo. Estamos muito felizes por essa oportunidade única que, com certeza, marcará a trajetória da Sabrina e de todos ao seu redor”, destacou Aleide Cristina de Camargo.

Após o anuncio, a jovem compartilhou suas emoções: “Estou vivendo um dos momentos mais especiais da minha vida. Receber esse reconhecimento me emociona profundamente. A caminhada até aqui foi feita com muito esforço, dedicação e apoio. Sou muito grata por tudo que aprendi e pelas pessoas que estiveram ao meu lado nessa trajetória.”