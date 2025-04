Estudantes da rede pública de Guaçuí recebem formação para criar Cineclubes Escolares

Nos dias 10 e 11 de abril, estudantes do Ensino Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Guaçuí participarão de uma formação em cineclubismo promovida pelo Cineclube Badaró.

O link de inscrição será repassado pelos líderes de turma de casa escola e para participar, basta preencher os dados e confirmar a presença. A iniciativa tem como objetivo estimular a criação de cineclubes nas escolas, ampliando o acesso ao cinema e fortalecendo o pensamento crítico por meio da linguagem audiovisual.

O projeto busca levar o cineclubismo para o ambiente escolar, capacitando alunos e professores a criarem seus próprios espaços de exibição e debate. Além de desenvolver um olhar crítico sobre as produções audiovisuais, a proposta alinha os filmes aos temas pedagógicos, transformando o cinema em uma ferramenta de aprendizado e reflexão coletiva.

Em um cenário marcado pela digitalização acelerada e pela influência das redes sociais, o cineclubismo surge como uma alternativa pedagógica inovadora, promovendo mediação cultural, protagonismo estudantil e pertencimento identitário.

Segundo Eliane Correia, fundadora do Cineclube Badaró, a ideia surgiu da grande demanda das escolas por exibições e debates. “Recebemos muitos convites, mas nem sempre conseguimos atender a todos. Então pensamos: ‘Por que não levar o cineclubismo para dentro das escolas?’ Assim, os próprios alunos e professores podem multiplicar essa experiência, trabalhando temas relevantes de forma criativa.”

Após a formação, o Badaró acompanhará os cineclubes escolares por seis meses, oferecendo suporte para que as unidades desenvolvam programações autônomas e reflexivas. O objetivo é criar um ambiente de transformação social, onde o cinema seja um catalisador de diálogos e mudanças comportamentais.

Sobre o Cineclube Badaró

Fundado em 2009, o Badaró é um dos principais cineclubes do Espírito Santo, atuando de forma itinerante em Guaçuí e região. Integrante da OCCa (Organização dos Cineclubes Capixabas), o grupo tem três membros na diretoria executiva da entidade, reforçando seu compromisso com a democratização do audiovisual.

A ação Cineclube nas Escolas é viabilizada pelo Edital Difusão Audiovisual 2023 – FUNCULTURA, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

Datas: 10 e 11 de abril

Horário: 8h às 12h

Local: Ponto de Cultura Guaçuí em Cena

Para mais informações, acesse: www.maisumpontomaisumconto.com.br

