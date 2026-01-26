Exportações de gengibre capixaba crescem em volume e alcançam 50 países

As exportações de gengibre do Espírito Santo apresentaram desempenho positivo em 2025, com crescimento no volume embarcado. Ao longo do ano, o Estado exportou 28,6 mil toneladas de gengibre, um aumento de 8% em relação a 2024, quando o volume registrado foi de 26,4 mil toneladas.

Reconhecido pela qualidade, o gengibre capixaba chegou a 50 países. Entre os principais destinos das exportações em 2025 estão os Países Baixos, que lideram o ranking com US$ 19,91 milhões em compras, seguidos pelos Estados Unidos, com US$ 11,68 milhões, e pela Itália, com US$ 1,77 milhão.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli, os resultados refletem o trabalho contínuo de organização da cadeia produtiva e a abertura de mercados internacionais.

“O crescimento no volume exportado e a presença do gengibre capixaba em 50 países demonstram a força da nossa agricultura e o reconhecimento internacional da qualidade do produto. Esse desempenho é fruto do investimento em tecnologia, boas práticas agrícolas e do esforço conjunto entre produtores, cooperativas e o poder público”, destacou o secretário.

foto Henrique Fajoli/Seag