Exposição de fotos sobre artesãs de Mãe-Bá abre nesta sexta-feira (9)

today8 de maio de 2025 remove_red_eye119

Abertura será às 18 horas, no CEU das Artes, na Rodovia do Sol, em Guanabara, ao lado da sede do Corpo de Bombeiros

Uma exposição de fotos sobre as artesãs de Mãe-Bá abre as portas para visitação nesta sexta-feira (9), às 18 horas, no CEU das Artes, em Guanabara. De autoria da repórter fotográfica e professora universitária Elizabeth Nader, a exposição “Retratos das Apoenas de Mãe-Bá” tem apoio da Prefeitura de Anchieta por meio da Lei Aldir Blanc.

Serão exibidos doze painéis fotográficos de 60cm x 1m que capturam não apenas os rostos, “mas a alma vibrante dessas mulheres”, diz a autora. A exposição ficará no CEU das Artes até o dia 7 de junho.

“Cada imagem é acompanhada por trechos de suas próprias falas, fragmentos de memória e identidade que revelam sua conexão com o fazer artesanal”, explica.

Para além da exposição, foram produzidas 500 ‘tags’ que acompanharão suas peças: pequenos retratos que eternizam o encontro entre obra e autora, permitindo que quem adquira o produto leve consigo também a história de quem o criou.

Feliz com o resultado da parceria com as artesãs, Elizabeth afirma que este é “um projeto inédito e pulsante, que celebra a delicada potência de um grupo de artesãs comprometidas com a produção sustentável a partir da taboa”.

A taboa é uma planta aquática que nasce nas águas da Lagoa de Mãe-Bá e suas fibras tiram de sua simplicidade a rara beleza que se transforma, pelas mãos dessas mulheres, em expressão viva da cultura local.

Apoenas

Apoena é um nome de origem Tupi-Guarani que carrega em si a força de um olhar que vai além — “aquele que vê mais longe” ou “aquele que alcança horizontes distantes”. É com essa inspiração que nasce esta exposição, dedicada às artesãs de Mãe-Bá: mulheres que transcendem os limites do território e do tempo, tecendo, com sabedoria ancestral, um futuro feito de fibra, arte e resistência.

Neste gesto poético de reconhecimento e valorização, o “Retrato das Apoenas de Mãe-Bá” convida a todos a verem mais longe e a enxergar com o coração.

O projeto foi realizado por meio de incentivo da Lei Aldir Blanc, Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico da Prefeitura Municipal de Anchieta, Ministério da Cultura e Governo Federal.