Exposição fotográfica revela o olhar da comunidade de Flexal 2, Cariacica
A exposição “Meu Presente é um Presente” apresenta ao público o olhar sensível e criativo dos alunos da oficina de fotografia do Instituto Aprender Cultura (IAC). A exposição tem abertura no dia 20 de outubro, às 16h, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em Vitória, e vai até dia 07 de novembro.
As imagens, capturadas em Flexal 2, Cariacica, retratam a força, a beleza e a diversidade da comunidade. Cada fotografia revela uma perspectiva única sobre o território, transformando o cotidiano em arte e dando visibilidade à potência cultural local.
Mais do que uma mostra de fotografias, a exposição é o resultado de um processo educativo e artístico que estimula crianças e adolescentes a enxergarem o mundo à sua volta com sensibilidade, identidade e pertencimento.
A partir de uma iniciativa das voluntárias Greice Venturi e Tais Valle em articulação com a Educadora de fotografia, Amanda Nogueira, o Instituto Aprender Cultura – IAC, organização nascida em 2012 na Rua da Liberdade, em Flexal 2, leva a favela ao tribunal, mas desta vez não é no banco dos réus.
O IAC começou com oficinas e eventos locais, cresceu com o apoio da comunidade e recursos conquistados por meio de editais públicos, tornando-se um espaço cultural ativo. Hoje, o Instituto desenvolve cinco programas/projetos permanentes: Líder de Líder, Cooperativa Fashion Week Favela, Museu de Casas do Flexal – Mucaf, Act Agência-Escola e o Laboratório dos Sonhos, projeto que abarca a turma de fotografia e tem patrocínio da EDP Energias do Brasil.
Em 2025 atendeu cerca de 322 crianças, adolescentes, jovens e mulheres, promovendo o acesso à arte, à educação e à transformação social por meio da cultura.
Todo o valor arrecadado com a venda das fotos será revertido para o Instituto, contribuindo para a continuidade de projetos que promovem a equidade, o pertencimento e o desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade.
Saiba mais sobre o Instituto Aprender Cultura – IAC:
Instagram: @aprendercultura
Site: www.aprendercultura.org
Facebook: Instituto Aprender Cultura – IAC
TikTok: @aprendercultura
Linkedin: Instituto Aprender Cultura – IAC
Serviço
Data: 20 de outubro a 07 de novembro 2025
Horário: 16h (abertura no dia 20)
Local: Tribunal de Justiça do Espírito Santo: Rua Desembargador Homero Mafra, 60 – Enseada do Suá, Vitória/ES
Exposição “Meu Presente é um Presente” – Instituto Aprender Cultura
Entrada gratuita