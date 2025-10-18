Exposição fotográfica revela o olhar da comunidade de Flexal 2, Cariacica

A exposição “Meu Presente é um Presente” apresenta ao público o olhar sensível e criativo dos alunos da oficina de fotografia do Instituto Aprender Cultura (IAC). A exposição tem abertura no dia 20 de outubro, às 16h, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em Vitória, e vai até dia 07 de novembro.

As imagens, capturadas em Flexal 2, Cariacica, retratam a força, a beleza e a diversidade da comunidade. Cada fotografia revela uma perspectiva única sobre o território, transformando o cotidiano em arte e dando visibilidade à potência cultural local.

Mais do que uma mostra de fotografias, a exposição é o resultado de um processo educativo e artístico que estimula crianças e adolescentes a enxergarem o mundo à sua volta com sensibilidade, identidade e pertencimento.

A partir de uma iniciativa das voluntárias Greice Venturi e Tais Valle em articulação com a Educadora de fotografia, Amanda Nogueira, o Instituto Aprender Cultura – IAC, organização nascida em 2012 na Rua da Liberdade, em Flexal 2, leva a favela ao tribunal, mas desta vez não é no banco dos réus.

O IAC começou com oficinas e eventos locais, cresceu com o apoio da comunidade e recursos conquistados por meio de editais públicos, tornando-se um espaço cultural ativo. Hoje, o Instituto desenvolve cinco programas/projetos permanentes: Líder de Líder, Cooperativa Fashion Week Favela, Museu de Casas do Flexal – Mucaf, Act Agência-Escola e o Laboratório dos Sonhos, projeto que abarca a turma de fotografia e tem patrocínio da EDP Energias do Brasil.

Em 2025 atendeu cerca de 322 crianças, adolescentes, jovens e mulheres, promovendo o acesso à arte, à educação e à transformação social por meio da cultura.

Todo o valor arrecadado com a venda das fotos será revertido para o Instituto, contribuindo para a continuidade de projetos que promovem a equidade, o pertencimento e o desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade.

Saiba mais sobre o Instituto Aprender Cultura – IAC:

Instagram: @aprendercultura

Site: www.aprendercultura.org

Facebook: Instituto Aprender Cultura – IAC

TikTok: @aprendercultura

Linkedin: Instituto Aprender Cultura – IAC

Serviço

Data: 20 de outubro a 07 de novembro 2025

Horário: 16h (abertura no dia 20)

Local: Tribunal de Justiça do Espírito Santo: Rua Desembargador Homero Mafra, 60 – Enseada do Suá, Vitória/ES

Exposição “Meu Presente é um Presente” – Instituto Aprender Cultura

Entrada gratuita