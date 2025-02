Fabiano Juffu presta homenagem a Roberto Carlos com videoclipe no litoral capixaba

O cantor Fabiano Juffu está nos preparativos para a gravação do seu 5º videoclipe em homenagem a um dos maiores ícones da música brasileira: Roberto Carlos. Este ano, a canção escolhida para o tributo é “Além do Horizonte”, um dos grandes sucessos do Rei.

Desta vez, o cenário escolhido para a produção não será a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, terra natal de Roberto Carlos e já presente em três videoclipes anteriores, mas sim as belíssimas praias do Espírito Santo. “Penso que esta é também uma forma de enaltecermos e mostrarmos para todo o Brasil as belezas do nosso litoral capixaba”, destaca Fabiano Juffu.

O lançamento oficial do clipe será no dia 18 de abril, véspera do aniversário de 84 anos do Rei, através das redes sociais do artista e de seu canal no YouTube.

Além dos videoclipes, Fabiano Juffu segue emocionando o público com um espetáculo grandioso em homenagem a Roberto Carlos. Acompanhado por uma orquestra, ele leva ao palco um show memorável, recheado de clássicos da carreira do ídolo. Com um time de 23 profissionais, entre músicos e equipe técnica, cada detalhe é cuidadosamente pensado para proporcionar aos fãs uma experiência inesquecível, repleta de emoção e nostalgia.

Com talento e dedicação, Fabiano Juffu continua celebrando a obra de Roberto Carlos, mantendo viva a paixão dos admiradores pelo Rei da Música Brasileira.