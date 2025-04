Fabrício Gabriel celebra um ano da série “Franjinha e Milena em Busca da Ciência”

today15 de abril de 2025 remove_red_eye53

Após estrear como protagonista da produção, o ator comenta seus aprendizados

Há um ano, Fabrício Gabriel estreava como o icônico Franjinha na série “Franjinha e Milena em Busca da Ciência”, inspirada pelo universo de Maurício de Sousa. De lá para cá, muita coisa mudou na vida do jovem ator, que hoje comemora não só o carinho do público, mas também o crescimento pessoal e profissional que o projeto proporcionou.

“Interpretar o Franjinha foi um dos momentos mais especiais da minha vida”, conta. “Depois da estreia da série, muita gente começou a me reconhecer, principalmente crianças que curtem ciência e os gibis da Turma da Mônica. Eu recebo muito carinho, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente, e isso é muito legal”, entrega ele.

Além do reconhecimento, Fabrício reconhece que se transformou também fora das telas e, principalmente, na carreira. “Acho que cresci muito como ator. Aprendi bastante durante as gravações, tanto com os diretores quanto com os colegas de elenco e toda a equipe. E também fiquei ainda mais curioso sobre ciência, igual ao Franjinha. Além disso, ele está sempre tentando aprender coisas novas. Isso me fez querer ser mais assim também”, avalia.

Dar vida a um personagem tão querido foi um verdadeiro marco em sua trajetória. “Ele é superinteligente, criativo e curioso. Fazer parte do universo da Turma da Mônica foi tipo um sonho se tornando realidade”, entrega. “No meu primeiro dia no set, eu estava nervoso, mas também muito empolgado. Parecia que eu tinha entrado dentro dos quadrinhos”, relembra o ator.

Com a repercussão positiva da série, exibida no streaming, Fabrício viu novas portas se abrirem. “Surgiram convites para testes em novos projetos, participei de eventos e entrevistas, e até encontrei fãs. É muito gratificante saber que o trabalho que fiz com tanto amor está inspirando outras crianças”, entrega ele.

A relação com o elenco, em especial com Bia Lisboa, a intérprete de Milena, também foi destaque. “Viramos grandes amigos, e até hoje a gente se fala e se apoia. Essa parceria com a Bia fez toda a diferença na série e também na minha vida”, conta.

Entre os momentos mais marcantes da trama, o ator cita uma cena cheia de emoção: “Aquela em que o Franjinha do futuro volta no tempo e reencontra o Bidu foi muito especial. Foi uma cena profunda, que mistura emoção, nostalgia e afeto — e que me fez sentir orgulho de dar vida a esse personagem tão cheio de coração e curiosidade.”

Atualmente, Fabrício segue estudando e se dedicando à atuação e também trabalha como modelo. “Estou superanimado com as possibilidades na TV e no cinema. Quero explorar personagens diferentes, que me desafiem e me façam crescer como artista”, idealiza.