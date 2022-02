Fabrício Petri participa do Fórum Permanente dos Prefeitos da Bacia do Rio Doce

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, iniciou a semana participando do 13º Encontro do Fórum Permanente dos Prefeitos da Bacia do Rio Doce. O evento foi realizado hoje (14) pela manhã no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz.

O fórum contou com a presença de mais de 30 prefeitos do ES e MG, além do governador Renato Casagrande e do Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. A pauta foi a discussão do fortalecimento dos municípios na atuação junto à Fundação Renova, com objetivo de resolver as demandas geradas com o rompimento da barragem de Mariana, em 2015.

“Foi um encontro muito importante, cujos municípios afetados economicamente e socialmente pelo rompimento da barragem, buscam apoio da Fundação Renova”, disse Petri.