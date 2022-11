Faça o Natal de uma criança + feliz! Prefeitura da Serra promove campanha de doação de brinquedos

O “Natal + Solidário”, campanha da Prefeitura da Serra, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, vai de 30 de novembro a 14 de dezembro

“Que o verdadeiro significado do espírito natalino invada o coração de todos, lembrando daquele que é a nossa referência. Precisamos saber perdoar, amar o próximo, sermos solidários”, disse o prefeito da Serra, Sergio Vidigal, durante a inauguração de uma das Vilas Natalinas que estão sendo montadas em vários pontos do município.

Uma fala que traduz o sentido do “Natal + Solidário”, tema da nova campanha da Prefeitura da Serra, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que vai de 30 de novembro a 14 de dezembro.

A ação consiste na arrecadação de brinquedos novos e embalados, que serão entregues às crianças do município durante a realização da última edição de 2022 do Serra + Cidadã, nos dias 16 e 17 de dezembro, no Pavilhão de Carapina, em Carapina.

Ah! Cartinhas, bilhetinhos para as crianças, junto com os brinquedos, também são bem-vindos. Serão todos entregues pelo Papai Noel, após uma chegada surpreendente.

Para a realização dessa campanha, a Prefeitura da Serra conta com alguns parceiros, que já estão se mobilizando para contribuir para fazer a alegria de, pelo menos, 5 mil crianças, entre alunos da rede municipal, da rede de acolhimento, das comunidades. Todas estarão juntas, compartilhando dos momentos com muitas brincadeiras e guloseimas.

Animou para também fazer parte dessa rede do bem? Então, anote aí, os pontos de doação já confirmados: os shoppings Mestre Álvaro, em Eurico Salles, e, Montserrat, em Colina de Laranjeiras; a sede da Prefeitura da Serra e na Câmara Municipal, em Serra Sede; no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe e no Hospital Meridional, em Laranjeiras.

É importante ressaltar que os horários vão de acordo com o horário de funcionamento de cada ponto de coleta.

“A Secretaria de Direitos Humanos também trabalha com o conceito de cidadania e, através do ‘Natal + Solidário’, convidamos a população a participar dessa ação, ao lado poder público. Convidamos as pessoas a praticar a solidariedade, a dividir com o próximo e contribuir para um mundo com mais justiça e equidade. Os valores cristãos pregam a caridade e esse é um dos maiores resgates que devemos realizar nesse período natalino”, enfatizou a secretária municipal de Direitos Humanos, Lilian Mota.

A última edição de 2022 do Serra + Cidadã vai acontecer nos dias 16 e 17 de dezembro, no Pavilhão de Carapina, e vai contar com Vila Natalina, área com muitos brinquedos, guloseimas, shows, feira de empreendedorismo, além dos vários serviços de saúde, assistência jurídica, Procon e CadÚnico.

PONTOS DE DOAÇÃO

– Shopping Mestre Álvaro.

– Shopping Montserrat.

– Sede da Prefeitura da Serra.

– Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.

– Hospital Meridional, em Laranjeiras.

– Câmara Municipal da Serra.