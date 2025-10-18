Fechamento de escola gera debate em Alfredo Chaves

today18 de outubro de 2025 remove_red_eye218

A decisão foi adotada com base em um estudo técnico e em um laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros, que identificaram risco à segurança nas instalações. Enquanto a oposição criticou a medida, a atual gestão ressaltou que, nos últimos anos, 19 escolas foram fechadas durante a administração do grupo que hoje faz oposição

A Prefeitura de Alfredo Chaves anunciou que a Escola Municipal Celita Bastos Garcia, localizada na comunidade de Nova Mantua, será desativada. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a decisão foi tomada por motivos de segurança e pela necessidade de garantir melhores condições de ensino. Um laudo do Corpo de Bombeiros apontou que o prédio apresenta riscos estruturais, com perigo iminente para alunos e funcionários.

De acordo com a Educação, o espaço necessita de uma ampla reforma ou até mesmo reconstrução completa, já que há anos não recebe melhorias significativas e está com espaços sucateados com mofo e infiltrações.

Atualmente, a escola atende turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, em regime de classes multisseriadas — modelo em que alunos de diferentes séries estudam juntos —, o que tem limitado o desenvolvimento de novos projetos pedagógicos.

A Secretaria de Educação enfatizou que a decisão busca garantir segurança e qualidade no ensino. “Não se trata apenas de uma questão administrativa, mas de preservar vidas e assegurar condições adequadas de aprendizado”, destacou a pasta em nota.

Para o próximo ano letivo, a escola, que tem 16 funcionários, teria apenas 18 alunos matriculados, sendo apenas dois residentes em Nova Mantua. Os demais são de comunidades vizinhas, como Quarto Território e Nova Estrela.

Segundo o planejamento da Secretaria, parte dos estudantes do 1º ao 5º ano serão direcionados para a escola de Quarto Território, enquanto os alunos do 6º ao 9º ano estudarão na Escola de São João de Crubixá, que funciona em tempo integral.

Mesmo diante da justificativa técnica, um grupo da comunidade local demonstrou insatisfação com o fechamento e a oposição aproveitou o ensejo para se manifestar.

Debate político reacende histórico de encerramento de escolas

O caso também ganhou tom político. Integrantes da oposição têm criticado a decisão da atual gestão. No entanto, a Secretaria de Educação apresentou um levantamento que mostra que entre 2005 e 2024 foram encerradas 19 escolas municipais — todas durante governos anteriores, ligados ao grupo político que hoje faz oposição ao prefeito Hugo Luiz.

Entre as unidades desativadas ente 2005 e 2024 estão escolas das comunidades de Assunta, Joebinha, Caco de Pote, São Marcos, São Roque de Maravilha, São Francisco, São José de Urânia e Nova Estrela, entre outras.

A Prefeitura reafirmou que o fechamento da Escola Celita Bastos Garcia é uma decisão técnica, embasada em laudos, pesquisas e avaliação de profissionais, a fim de garantir segurança e maior aprendizado para os alunos.