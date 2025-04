Feriadão: torta capixaba é atração de festivais em Castelhanos e Iriri

Os dois festivais vão movimentar Anchieta de quinta-feira (17) a domingo (20)

Para quem já está com a boca cheia d’água para se deliciar com a torta capixaba durante a Semana Santa, o feriadão tem duas ótimas opções em Anchieta, município do litoral sul do Espírito Santo. Os festivais de torta capixaba das praias de Iriri e de Castelhanos. Ambos de quinta-feira (17) a domingo (20).

Este ano será o 11º Iriri Paixão Capixaba – Festival da Torta Capixaba”, em Iriri, e a mais uma edição do festival “Nos Passos da Torta Capixaba”, em Castelhanos.

PROGRAMAÇÃO DO 11º IRIRI PAIXÃO CAPIXABA – FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA

17/04 – QUINTA

17h – Abertura da Praça

19h – Abertura oficial do evento

20h – MPB com cantor Serginho

22h – MPB com Bob Rastaclone

00h – Encerramento

18/04 – SEXTA

17h – Abertura da Praça

19h – Abertura oficial do evento

20h – Workshop de Torta Capixaba

21h – Monólogo “A Ressurreição de Cristo, Ele Vive” (com Andreia Damaceno e atores convidados)

22h – Samba de raiz com Grupo Brasil Pandeiro

01h – Encerramento

19/04 – SÁBADO

17h – Abertura da Praça

19h – Abertura oficial do evento

20h – Pop e MPB com Mila Moreira acústico

22h30 – MPB com Jota Cesart

01h – Encerramento

20/04 – DOMINGO

17h – Abertura da Praça

19h – Abertura oficial do evento

20h – Pop e MPB com Pedro Perez acústico

22h – MPB com Jocelee

00h – Encerramento

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL NOS PASSOS DA TORTA CAPIXABA

17/04 – QUINTA

19h – Abertura

19h30 – Apresentação cultural

21h – Show com Dayane Paixão

0h – Fechamento do espaço gastronômico

18/04 – SEXTA

10h – Preparo da maior Torta Capixaba em panela de barro

12h – Almoço da Paixão e Boa Vizinhança

12h – Show com Júlio França – MPB, Bossa e Blues

19h – Show com Serena e participação de Roberto Mattos – MPB

21h – Show com Ananda Torres e Vanessa Loyola

0h – Fechamento do espaço gastronômico

19/04 – SÁBADO

18h – Abertura do espaço gastronômico

19h – Show com Hermessom Leite

21h – Baile de Aleluia com Rogério Aço Doce

0h – Fechamento do espaço gastronômico

20/04 – DOMINGO

18h – Abertura do espaço gastronômico

19h – 1ª Gincana Caça aos Ovos nos Passos da Torta Capixaba

19h30 – Apresentação Infantil Papa Léguas

21h – Show Católico com Banda Rezza

0h – Encerramento do evento