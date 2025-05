Fernando Perrotti assina coreografias exclusivas para novo espetáculo em Vitória

7 de maio de 2025

Perrotti ganhou destaque nacional ao participar do Dancing Brasil e Dança dos Famosos

Multicampeão de danças de salão, o renomado coreógrafo Fernando Perrotti é o responsável pela criação de três coreografias ineditas para o espetáculo ‘Eles Estão de Volta’, nova produção assinada por José Celso Cavalieri e Anderson Lima. A estreia está marcada para julho, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Vitória.

O musical contará com um elenco de 20 artistas em cena. E, no último fim de semana, Perrotti comandou um intensivão de ensaios com o elenco, formado por artistas de várias faixas etárias, preparando-os para a movimentação cênica proposta pela obra.

Aproveitando sua passagem pela capital capixaba, o coreógrafo também gravou uma participação especial no programa Café Com Zé, um bate-papo descontraído com personalidades do meio cultural, apresentado por Cavalieri. Em pauta, a trajetória de Perrotti, os desafios do universo da dança, entre outros.

Elenco capixaba.

Dança dos Famosos

Perrotti ganhou destaque nacional ao participar do reality show Dancing Brasil (TV Record). Na quarta temporada do programa, em 2018, ele foi o parceiro da atriz Pérola Faria, com quem conquistou o título de campeão. Ele também integrou o elenco de coreógrafos do Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck (TV Globo), onde se destacou ao lado de celebridades como a influenciadora Rafa Kalimann e a cantora Lucy Alves, com quem se apresentou na final do programa.