Fernando & Sorocaba lançam álbum “A uma música de distância”

5 de setembro de 2021

Na última sesta sexta (03), Fernando & Sorocaba lançaram nas plataformas digitais o álbum A Uma Música De Distância – ouça aqui, gravado durante as incríveis lives realizadas pela dupla entre 2020 e 2021. Com músicas inéditas e regravações, o audiovisual traz 13 faixas e algumas participações especiais: Diego & Victor Hugo, Tierry, Paulinho Mocelin, Baitaca, Serginho Moah e Clóvis Pinho.

Fernando & Sorocaba receberam esses grandes amigos da música em cenários diferentes para as gravações, feitas sempre antes do início de cada transmissão ao vivo. Tierry esteve na live “Estação FeS”, que aconteceu em uma antiga estação ferroviária do interior de São Paulo; já Diego & Victor Hugo e Paulinho Mocelin estiveram na mais recente transmissão “O Início”, realizada em maio deste ano; Clovis Pinho e Baitaca gravaram no cenário de “A Rocha”, em uma antiga pedreira desativada; e Serginho Moah participou da emocionante e cheia de adrenalina “FS Race”, realizada no Kartódromo Internacional Beto Carrero.

O álbum A Uma Música de Distância foi produzido pelo próprio Fernando Zor, em parceria com Ray Ferrari. Dentre as músicas que compõe seu repertório, seis são assinadas por Sorocaba, e uma delas – “Ei Carinha” – foi feita especialmente para a chegada de seu primogênito, Theo.

Com a mudança de cenário imposto pela pandemia, a dupla teve tempo para voltar a compor e produzir e, com isso, surgiram músicas inéditas e ideias revolucionárias para transmissões ao vivo de tirar o fôlego.

E quanto às lives, essas merecem atenção especial. O diferencial de Fernando & Sorocaba sempre foi trazer inovação para o público, dedicando atenção especial ao visual, provando que os cenários não precisam ser os mais tecnológicos pra serem os mais bonitos. Foi então que surgiram as ideias para as transmissões mensais, com produções impecáveis, cenários orgânicos e resultados incríveis. As lives de Fernando & Sorocaba foram assistidas por mais de 20 milhões de pessoas.

Todas as faixas vêm acompanhadas de videoclipes, extraídos das diferentes lives. Os primeiros vídeos a serem divulgados são Diz Pra Mim e Aquele nunca Mais feat.

Cronograma de lançamento no YouTube, sempre às 12h:

(06/09)

– “Caminhonete Branca” / “Doutor do Agronegócio” feat. Paulinho Mocelin

– “Para de Me Procurar”

(08/09)

– “Ei Carinha”

– “Do Fundo da Grota” feat. Baitaca

(10/09)

– “Bob” feat. Tierry

– “Resolve”

(13/09)

– “Efeito Anestésico” feat. Serginho Moah

– “Copo”

(15/09)

– “Paguei Pra Ver Você”

– “Alívio” feat. Clóvis Pinho

foto Gabriel Silva/divulgação

Clipe oficial da música “Diz pra mim”