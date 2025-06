Festa de São Pedro terá três dias de programação em Anchieta

23 de junho de 2025

Haverá missas, shows, festa junina, remada no Rio Benevente e a tradicional procissão marítima

A cidade de Anchieta se prepara para celebrar um dos eventos mais aguardados do calendário religioso e cultural da região: a Festa de São Pedro. Neste ano, a programação se estende por três dias, começando na próxima sexta-feira (27) e seguindo com atrações até o domingo (29).

A abertura da festa será às 20h de sexta-feira, com apresentações culturais dos alunos da Escola Jocelina Nogueira. A programação segue no sábado (28) e no domingo (29), com uma variedade de atividades que prometem atrair moradores e visitantes.

Além das tradicionais celebrações religiosas, como missas e a emblemática procissão marítima em homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores, o evento também contará com atrações musicais, quadrilha.

No domingo, último dia da festa, um dos momentos mais aguardados será o show da banda Tropical Brasil, que sobe ao palco a partir das 20h, encerrando a programação com muita animação.

Um dos destaques da edição deste ano será a tradicional remada no Rio Benevente, atividade que reúne participantes de diversas idades e celebra a ligação histórica da comunidade com o rio e a pesca.

A Festa de São Pedro é promovida com apoio da comunidade local, da paróquia e da prefeitura, e reforça a importância da fé, da cultura e da identidade regional. A expectativa é de grande público durante os três dias de evento.

Confira a programação completa:

foto Jonas Pereira