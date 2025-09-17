Festa do Abacaxi 2025 promete agitar Brejo dos Patos com shows, concursos e tradição

A comunidade de Brejo dos Patos, em Marataízes, já está em clima de festa! Vem aí a Festa do Abacaxi 2025, que acontecerá entre os dias 19, 20 e 21 de setembro, com uma programação especial repleta de cultura, música, concursos e muita animação.

Realizada pela Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a ASPAMA, a festa celebra uma das frutas mais simbólicas da região: o abacaxi. O evento, que já é tradição local, busca valorizar a produção rural, fomentar o turismo e fortalecer a economia da comunidade.

Confira a programação

Sexta-feira (19/09)

– 19h30: Desfile para eleição da Rainha do Abacaxi

– 20h30: Musical Prateado

– 23h: Show com Odair de Paula

Sábado (20/09)

– 18h: Concurso do Maior Abacaxi

– 19h: Tony Távio e Zé Rael

– 21h: Pedro Otávio e Thiago

– 23h: Show com Gabriel Gava

Domingo (21/09)

– 19h: Banda Korbã

– ⁠20h: Pastor Tiago

– 20h30: Show com Matos Nascimento

O evento é gratuito e aberto a toda a população. A expectativa é de grande público e movimentação no comércio local.