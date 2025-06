Festival de inverno leva Zé Ramalho ao Caparaó Capixaba em julho

No auge do inverno capixaba e com toda a beleza do Caparaó Capixaba, o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) traz para o palco um dos maiores artistas do país: Zé Ramalho, que vai dar o tom a uma das noites do evento, com sua voz inconfundível e clássicos adorados por todos. O FIG será entre os dias 3 e 6 de julho, no Parque de Exposições, e tem como tema esse ano a “magia circense”, que promete encantar o público com um verdadeiro espetáculo de música, arte e cultura.

Com quase 50 anos de carreira, Zé Ramalho tem 45 álbuns e cerca de 6 milhões de discos vendidos. Fez parte de “O Grande Encontro”, junto da sua prima, Elba Ramalho, e dos cantores Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Ao FIG, ele traz clássicos como “Chão de Giz”, “Sinônimos” e “Avôhai”, além de sucessos como “Admirável Gado Novo”, “Frevo Mulher” e “Táxi Lunar”, músicas que convidam o público a cantar junto enquanto se emociona com as belas letras do cantor, compositor e músico nordestino.

Além de Zé Ramalho, o Festival de Inverno de Guaçuí traz como outro headliner o cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo O Rappa, para comandar a noite da sexta-feira. O festival começa na quinta-feira, 3 de julho, com entrada gratuita e programação voltada para talentos da região, repetindo a proposta no domingo, dia 6.

Já na sexta e no sábado, o público poderá curtir também os shows da Banda Casaca, referência no congo rock capixaba, além do DJ Manux e de um trio de covers que vai relembrar os sucessos de Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia — nomes que marcaram gerações e continuam a embalar multidões.

Meia-entrada solidária

Como todo bom festival, o FIG vai contar com opções gastronômicas regionais de dar água na boca, vinhos especiais e cervejas artesanais em todos os dias do evento.

Os ingressos para os dois dias principais já estão à venda pelo site LeBillet. Os valores partem de R$ 160 (meia-entrada e entrada solidária), com a opção de pacote promocional para todos os dias do evento por R$ 250.

*A entrada solidária é válida para qualquer pessoa com a doação de 1kg de alimento não-perecível ou agasalho no dia do evento.* Para garantir sua entrada, basta acessar: https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES

foto Leo Aversa