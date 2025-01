Festival de Verão transforma Praia das Neves no destino mais quente deste fim de semana

today17 de janeiro de 2025 remove_red_eye46

O evento promete uma programação variada e cheia de energia, com atividades para toda a família. As areias da praia serão palco para shows musicais incríveis, aulas de culinária com chef de cozinha e muito mais!

Além disso, o festival é uma oportunidade perfeita para desfrutar momentos especiais em um ambiente acolhedor e vibrante, com atrações que atendem a todas as idades. Entre as aulas práticas para quem deseja aprender novos sabores, apresentações musicais que prometem levantar o público, e um espaço de convivência ideal para relaxar e apreciar a beleza natural do litoral kennedense.

Confira a programação

Sexta, 17 de janeiro

18h – Abertura da Praça de Alimentação

18h30m – Aula Show com a Chef de cozinha Crhistian Schayder

21h – Show com o cantor Kall Marques

Sábado, 18 de janeiro

18h – Abertura da Praça de Alimentação

18h30m – Aula Show com a Chef de cozinha Crhistian Schayder

21h – Show nacional com Seu Moço

O Festival de Verão é mais que um evento: é um convite para celebrar as belezas naturais, a boa gastronomia e o talento local. Leve sua família e amigos, aproveite o melhor da temporada e viva experiências inesquecíveis na Praia das Neves!

A programação segue no próximo fim de semana, com mais atrações musicais e o já tradicional Concurso Garota Verão. Não fique de fora! Faça parte do Festival de Verão 2025.