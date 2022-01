FESTIVAL GASTRONÔMICO | Feira Sabores da Serra com pratos a partir de R$ 10

today21 de janeiro de 2022 remove_red_eye17

Moqueca, hambúrguer, pizza, acarajé. Hummm, ficou com água na boca, né? Sabe onde você encontra isso tudo e um pouco mais? No Festival Gastronômico Sabores da Serra! A feira, que vai ter mais de diversos pratos a partir de R$ 10, vai acontecer na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, a partir desta sexta-feira (21). A área tem 22 mil metros quadrados e a entrada é gratuita.

O evento vai acontecer todas as quintas, sextas, sábados e domingos, durante três semanas.

O Festival Gastronômico é realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur). Segundo o secretário da pasta, Thiago Carreiro, ações como essa é de extrema importância para o município, garantindo lazer para os moradores, valorizando os empreendedores locais e ainda atraindo turistas para a Serra.

“Estamos trabalhando para fomentar o turismo e a economia criativa na Serra, em primeiro lugar queremos oferecer uma experiência de lazer e cultura muito especial para os moradores da nossa cidade e também acolher os visitantes e viajantes que escolheram a Serra como destino nesse verão. Temos 23 km de litoral e Jacaraípe é a praia da Serra que tem maior orla e área de eventos que permite a realização do festival com os devidos protocolos sanitários”, disse.

Thiago ainda afirmou que o Festival Sabores da Serra vem com o objetivo de promover as belezas, história, cultura e gastronomia local, e que após a alta temporada o festival será direcionado para um concurso gastronômico que irá consagrar os melhores pratos dentre os tradicionais restaurantes da Serra.

Além de apresentações musicais e muita comida, a feira também vai contar com um espaço especial para a criançada com atrações infantis todos os dias. Também vai contar com a exposição de cerca de 40 artistas e artesãos da Serra em 10 stands de artesanato.

O evento é para pessoas vacinadas. Os participantes devem apresentar o comprovante de vacinação na entrada. Vale ressaltar que os expositores e visitantes devem seguir os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 e Influenza. É obrigatório o uso de máscara durante toda a permanência no festival.

Serviço:

Festival Gastronômico Sabores da Serra

Local: Praça Encontro das Águas, Jacaraípe.

Horário: quinta e sexta: das 18 horas às 23 horas; sábado e domingo das 16 horas às 23 horas.



Dias de funcionamento:

De 21 a 23 de janeiro

De 27 a 30 de janeiro

De 3 a 6 de fevereiro

foto Edson Reis/Secom-PMS