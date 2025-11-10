Festival Mistura Capixaba em Santa Leopoldina de 14 a 16 de novembro

Com aulas show de chefs capixabas e pratos inspirados na culinária regional, o festival celebra os sabores e a criatividade da gastronomia do Espírito Santo

Depois de conquistar o público em Pedra Azul, o Festival Mistura Capixaba está de malas prontas para Santa Leopoldina, na região serrana do Espírito Santo. Entre os dias 14 e 16 de novembro, a charmosa cidade vai se transformar no ponto de encontro da cultura, da gastronomia e da música capixaba. Em sua segunda edição, o festival itinerante leva ao ginásio de esportes da cidade 10 shows gratuitos e três dias de atividades que reúnem tradição, arte e sabores locais, tudo temperado com o jeitinho acolhedor e criativo do Estado.

O tempero dessa iniciativa vai ficar por conta do “Espaço Mistura Capixaba”, que será itinerante e acompanhará o evento pelas cidades do Estado. O público poderá aprender por meio de painéis culturais, aromas da terra, telas touch com experiências interativas sobre o Espírito Santo, fazer fotos num painel com personalidades capixabas e aprender mais sobre o turismo, arte, território e tradições.

Na sexta-feira, primeiro dia do evento, a abertura oficial está marcada para às 18h, dando início a uma noite de celebração dos sabores e sons capixabas. Às 18h30, o chef Murilo Goés comanda uma aula show com receitas inspiradas em ingredientes regionais. Na sequência, às 19h30, o público confere o show de Emerson Tesch, às 21h30 é a vez de Richard Viana, e às 23h o som do duo Duets encerra a noite com muita animação.

No sábado, segundo dia de programação, os portões abrem às 17h. Uma hora depois, a chef Claudine Silveira conduz uma nova aula show gastronômica, destacando sabores típicos do Espírito Santo. A noite segue com apresentações da Banda AKA às 19h, Saulo Simonassi às 21h e Dona Fran às 23h.

O encerramento do Mistura Capixaba será em clima de festa para todas as idades. A programação de domingo começa às 10h com atividades culturais e segue com Macakids às 11h, Banda de Congo ao meio-dia e Alexandre Borges Sexteto às 13h. Às 15h, o cantor Marcelo Ribeiro sobe ao palco, fechando o evento.

Segundo o presidente da Cooptures, Alfonso Silva, o festival promete transformar o município histórico em um grande palco da identidade capixaba. “O Mistura Capixaba é uma vitrine do que somos. Queremos que cada cidade anfitriã se reconheça nessa mistura de histórias, saberes e talentos capixabas. É sobre celebrar nossa identidade e mostrar que o Espírito Santo tem muito a oferecer, da mesa ao palco”, afirmou.

Mais do que um evento, o Mistura Capixaba é um movimento de valorização da cultura e dos sabores do Espírito Santo. A cada edição, o festival percorre novas cidades, levando experiências que unem tradição e inovação, fortalecendo o turismo, a economia criativa e o orgulho de ser capixaba.

Programação completa

Sexta-feira (14)

17h – Abertura

18h30 – Aula Show: Chef Murilo Goés

19h30 – Emerson Tesch

21h30 – Richard Viana

23h – Duets

01h – Encerramento

Sábado (15)

16h – Abertura

18h – Aula Show: Chef Claudine Silveira

19h – Banda AKA

21h – Saulo Simonassi

23h – Dona Fran

01h – Encerramento

Domingo (16)

10h – Abertura

11h – Macakids

12h – Banda de Congo

13h – Alexandre Borges Sexteto

15h – Marcelo Ribeiro

17h – Encerramento