Festival Primavera Teresense abre inscrições para compositores capixabas

today2 de agosto de 2024 remove_red_eye64

Com a chegada da primavera, a estação mais florida do ano, vem também o Festival de Música Primavera Teresense 2024, em Santa Teresa. O evento conecta o público com música de qualidade, um deslumbrante espetáculo de flores e deliciosa gastronomia. Um dos pilares do Primavera Teresense é descobrir e revelar novos talentos da música capixaba com canções inéditas. E para isso, o evento abriu inscrições para compositores de todo o Espírito Santo até o dia 12 de agosto.

As inscrições podem ser feitas no site: https://festivalprimaverateresense.com.br/inscricoes. É necessário que os participantes enviem um vídeo com a composição concorrente e acessem o site para ler o regulamento.

A semifinal acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de agosto na Rua do Lazer, totalmente gratuita, e conta com shows das bandas Herança Negra, Big Bat Blues Band, Eloá Puri, Capitão Morgan e Ângulo Vertical. A grande final será realizada de 6 a 8 de setembro, no Parque de Exposições.

Neste ano a premiação contemplará quatro composições finalistas: 1º lugar (Troféu Beija-flor) – R$ 2.500,00; 2º lugar (Troféu Orquídea) – R$ 2.000,00; 3º lugar (Troféu Quaresmeira) – R$ 1.500,00; além de uma premiação por aclamação popular (Troféu Ipê Amarelo) – R$ 1.000,00. Em 2023, o vencedor foi o músico Manfredo, com a música “Petricor “.

A novidade deste ano é que o compositor/artista vencedor fará um show completo no sábado, dia 7, no Parque de Exposições, para um grande público e compondo um line-up de atrações nacionais, que serão anunciadas em breve.

O Festival tem o patrocínio da EDP e é uma realização do Sesc, Rádio Canaã FM, Lei de Incentivo à Cultura (LICC), Secretaria de Estado da Cultura/ Governo do Estado do Espírito Santo. A idealização é da Prefeitura de Santa Teresa, com organização do Instituto Panela de Barro e apoio do Sebrae, Aderes, Secretaria de Estado do Turismo e Ministério do Turismo. Os parceiros locais são Red Rock Pub, Santa Canela Restaurante e Bar do Zé.

Serviço

Festival de Música Primavera Teresense 2024

Inscrições as canções até 12 agosto: https://festivalprimaverateresense.com.br/inscricoes

17 de agosto: divulgação dos 9 semifinalistas

23 a 25 de agosto: apresentação dos 9 semifinalistas concorrentes e das bandas estaduais Capitão Morgan, Ângulo Vertical, Big Bat Blues Band, Herança Negra e Eloá Puri.

Local: Praça Primo Sancio, Rua do Lazer

06 a 08 de setembro: apresentação dos finalistas e shows nacionais junto à Expoflores

Local: Parque de Exposições e Praça da Cultura

Entrada gratuita