Filha de Petkovic se casa em celebração de três capítulos de conto de fadas

today25 de setembro de 2025 remove_red_eye49

O ídolo sérvio-brasileiro Dejan Petkovic, conhecido como “o gringo mais querido do Brasil”, trocou as chuteiras por emoções ainda mais intensas: conduzir sua filha caçula, Inês Petkovic ao altar. Em uma celebração dividida em três etapas: civil e religioso em Niš, na Sérvia, e festivo na Grécia; a família viveu um verdadeiro conto de fadas multicultural.

Foram dias de emoção que uniram culturas, tradições e amigos vindos de quase 10 países, entre eles Brasil, Sérvia, Espanha, Itália, Argentina, Estados Unidos, Canadá e Colômbia. O ápice das comemorações foi o casamento festivo realizado no Ktima Nefeli, em Nea Skioni, Halkidiki, na Grécia, cuidadosamente estruturado para receber os 140 convidados, com uma vista deslumbrante para o mar.

O pai, de ídolo a pai emocionado

Acostumado a decidir grandes finais, Petkovic não escondeu que esse foi um dos momentos mais intensos de sua vida:

“Em campo, nas maiores decisões, o coração acelera, mas as pernas sempre obedecem. No dia em que levei minha filha ao altar, foi diferente: minhas pernas tremiam, meu coração disparava, e cada passo parecia eterno. Conduzir minha caçula foi, sem dúvida, o maior gol da minha vida. ”

A noiva, Inês Petkovic

Discreta e profissional, Inês viveu o casamento como um dos capítulos mais importantes de sua história:

“O casamento da Grécia foi o melhor dia das nossas vidas. Foram três celebrações lindas, mas naquele dia conseguimos reunir amigos e pessoas queridas de diferentes partes do mundo em um só lugar. Ver tantas pessoas especiais celebrando conosco fez cada momento ser mágico. Nunca vou esquecer a energia de amor e felicidade que tomou conta de nós. ”

O noivo, Nikola Perenčević

Nikola, emocionado, descreveu os momentos que levará para sempre na memória:

“Cada cerimônia teve sua beleza única, mas quando vi Inês de branco caminhando até mim no altar, todas as nossas lembranças passaram pela minha mente. O instante em que dissemos ‘sim’ e nossa primeira dança, ao som de Lambada, são memórias que ficarão para sempre. Desde o nosso primeiro encontro, eu já sabia que ela seria minha esposa e casar na Grécia, onde tudo começou, foi a realização de um sonho. ”

A irmã, Ana Petkovic

“Ver minha irmã vivendo esse sonho me enche de orgulho e emoção. Sempre fomos muito parceiras, e poder estar ao lado dela nesse momento foi como viver também um pouco desse conto de fadas. Ela merece toda a felicidade do mundo. ”

A mãe, Violeta Petkovic

Ao lado de Petkovic há tantos anos, Violeta descreveu a emoção de ver a filha iniciar sua nova família:

“Não há maior felicidade para uma mãe do que ver sua filha realizada e amada. Inês é delicada, dedicada e forte, e ao lado de Nikola começa agora uma nova caminhada. Estar presente em cada detalhe desse casamento foi viver a prova mais bonita do amor. ”

Um casamento de três capítulos

Niš, Sérvia: Casamento civil, intimista, apenas com os noivos, pais e padrinhos.

Niš, Sérvia: Cerimônia religiosa na Igreja Church of Saints Emperor Constantine and Empress Helena, marcada pela tradição sérvia e pelo simbolismo da fé.

Halkidiki, Grécia: Casamento festivo no Ktima Nefeli, em Nea Skioni, com vista para o mar e convidados de diversos países, selando um capítulo multicultural da história do casal.

Um amor além-fronteiras

Com uma trajetória de cinco anos e meio de namoro, um noivado na Grécia e agora três celebrações que marcaram sua união, Inês e Nikola transformaram sua história em um verdadeiro encontro de culturas.

Mais do que um casamento, o momento reafirma a importância da família para Petkovic, que agora guarda uma nova lembrança para a vida: a de ver sua filha caçula começar um novo time, formado pelo amor.

créditos divulgação / MF Press Global