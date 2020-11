Filme “Divórcio” estreia na Netflix

O longa Divórcio, comédia romântica com direção de Pedro Amorim, que estreou no Brasil em setembro de 2017, acaba de entrar no catálogo da plataforma streaming Netflix.

O filme é protagonizado pela dupla Camila Morgado e Murilo Benício, com produção da Filmland Internacional e distribuição da Warner Bros. Pictures, que também é coprodutora. As filmagens do Divórcio foram realizadas em Ribeirão Preto, tanto em locações na parte urbana da cidade como em uma plantação de tomates e contou também com moradores da cidade na equipe, elenco e figuração.

O roteiro, de Paulo Cursino, acompanha a história de Noeli (Camila Morgado), que é roubada do altar por Júlio (Murilo Benício). O casal leva uma vida humilde, mas enriquece quando o molho de tomate Juno, criado por eles, torna-se um sucesso. Com o passar dos anos, os dois abrem uma grande empresa e enriquecem, mas o dinheiro e a rotina os distanciam. Mas, um mal entendido é a gota d’água para a separação. Para defender o patrimônio, cada um tenta achar o melhor advogado, o que gera um processo de divórcio cheio de confusões e com cenas hilárias.

O elenco conta também com Thelmo Fernandes, Luciana Paes, André Mattos, Ângela Dippe, Cynthia Falabella, Bruna Tornarelli, Gustavo Vaz, Robson Nunes, Antônio Petrin, Lu Grimaldi, Jonathan Well, Carol Severian, Flávia Martins e as participações especiais de Sabrina Sato e Paulinho Serra.