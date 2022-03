Inscrições abertas para a palestra sobre o novo Portal de Fornecedores da Samarco

today4 de março de 2022 remove_red_eye57

O programa Força Local está com inscrições abertas para a palestra sobre o novo Portal de Fornecedores da Samarco. O evento, que será realizado no formato on line, é uma oportunidade de aprendizado sobre a utilização da ferramenta, como cadastro e atualização dos dados pelo site. A palestra será realizada nos dias 8 e 10 de março, às 18h30. Podem participar fornecedores dos municípios de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais; Anchieta, Guarapari e Piúma, no Espírito Santo.

As inscrições podem ser realizadas, de forma gratuita, no linkhttps://forms.office.com/r/Bzz2jEPDuR, até a próxima terça-feira (8/3), para quem irá participar nesta data. E até o dia 10/03 para quem optar pelo segundo dia do evento. A palestra será ministrada por meio da plataforma digital Teams.