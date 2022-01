Fornecedores da Prefeitura de Anchieta são convocados para cadastro no Cagefan

A Prefeitura de Anchieta está realizando o cadastro de pessoas físicas e jurídicas, além do micro empreendedor individual (MEI) no Cadastro Geral dos Fornecedores de Anchieta (Cagefan). O objetivo é ter uma relação de potenciais fornecedores para participarem de licitações para aquisição de produtos e serviços realizadas pela municipalidade.

Conforme técnicos do setor, quem não fizer o cadastro poderá ficar de fora da participação dos certames de licitação de obras, onde o Cagefan é obrigatório. Já na modalidade pregão, não é necessário o cadastro, porém o empreendedor que fizer o cadastro terá informações e saberá dos certames que irão ocorrer no município e na região sul.

A relação dos documentos para realizar o cadastro e outras informações podem ser obtidas na Sala do Empreendedor, situada no Centro Administrativo II, onde também fica o escritório do Cagefan. As empresas cujo Certificado de Registro Cadastral (CRC) estiver em vigor terão prazo de 60 dias para atualizar o cadastro.



Informações: (28) 3536-3669 | E-mail: [email protected]