FORTES CHUVAS | Município da Serra emite alerta moderado para risco de escorregamento

today25 de novembro de 2022 remove_red_eye31

Atenção, moradores da cidade da Serra! As fortes chuvas que atingem o município desde a quinta-feira são motivo de atenção para todos. Só nesta sexta-feira (25), a Serra já recebeu 80 milímetros de chuva. A Defesa Civil emitiu alerta para ventos fortes, tempestade e escorregamento de terra.

A recomendação é de que, no primeiro sinal de perigo, moradores de áreas de risco deixem suas casas, e busquem abrigo junto de amigos e familiares mais próximos.

Em caso de emergência, o atendimento da Defesa Civil municipal acontece 24 horas, e pode ser solicitado pelo telefone (27) 9 9938-9500.

Fim de semana

Para sábado (26), o cuidado deve ser redobrado. A previsão é de que mais de 70 milímetros de chuva cheguem ao município.

No domingo, a chuva deve continuar, com a mesma intensidade. A orientação é de que os moradores fiquem atentos aos comunicados do município.