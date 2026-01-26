Fundo a Fundo da Cultura: confira os municípios capixabas aptos a receber os recursos

A Secretaria da Cultura (Secult) divulgou, na sexta-feira (23), os 66 municípios que estão aptos a receber os recursos do Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo Editais Municipais, Ciclo 2025. Para este ano foram destinados R$ 8 milhões, via recursos estaduais, que, somados ao coinvestimento municipal, este com previsão de 3.3 milhões, vão alcançar o volume total de, aproximadamente, R$ 11, 3 milhões.

Em 2026, são 12 municípios a mais em relação ao último ciclo, realizado em 2023, além de um acréscimo de R$ 2 milhões, oriundo dos recursos pelo coinvestimento estadual pela Secult.

Nesta modalidade, os recursos serão destinados para a criação de editais municipais de seleção de projetos ou chamamento públicos, com objetivo de apoiar os artistas locais dos mais diversos segmentos, bem como fomentar o patrimônio imaterial, tendo como base a tridimensionalidade da cultura: cultura como expressão simbólica de um povo, cultura como direito e cidadania e cultura como economia que gere renda e trabalho.

As inscrições para os municípios se habilitarem ocorreram de 14 de novembro a 14 de dezembro de 2025. Ao todo foram 68 municípios inscritos, dos quais 66 encaminharam os planos de ação e foram habilitados no fim da etapa de habilitação e estão aptos a receberem os recursos.

Conheça os municípios:

1 – AFONSO CLÁUDIO

2 – ÁGUA DOCE DO NORTE

3 – ALEGRE

4 – ALFREDO CHAVES

5 – ALTO RIO NOVO

6 – ANCHIETA

7 – APIACÁ

8 – ARACRUZ

9 – ATILIO VIVACQUA

10 – BAIXO GUANDU

11 – BARRA DE SÃO FRANCISCO

12 – BOM JESUS DO NORTE

13 – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

14 – CARIACICA

15 – CASTELO

16 – COLATINA

17 – CONCEIÇÃO DA BARRA

18 – CONCEIÇÃO DO CASTELO

19 – DIVINO DE SÃO LOURENÇO

20 – DOMINGOS MARTINS

21 – DORES DO RIO PRETO

22 – ECOPORANGA

23 – FUNDÃO

24 – GUAÇUI

25 – GUARAPARI

26 – IBATIBA

27 – IBIRAÇU

28 – IBITIRAMA

29 – ICONHA

30 – ITAGUAÇU

31 – ITAPEMIRIM

32 – ITARANA

33 – IÚNA

34 – JAGUARÉ

35 – JERÔNIMO MONTEIRO

36 – JOÃO NEIVA

37 – LINHARES

38 – MARATAÍZES

39 – MARECHAL FLORIANO

40 – MARILÂNDIA

41 – MIMOSO DO SUL

42 – MONTANHA

43 – MUCURICI

44 – MUNIZ FREIRE

45 – MUQUI

46 – NOVA VENÉCIA

47 – PANCAS

48 – PEDRO CANÁRIO

49 – PINHEIROS

50 – PIÚMA

51 – PONTO BELO

52 – RIO NOVO DO SUL

53 – SANTA LEOPOLDINA

54 – SANTA MARIA DE JETIBÁ

55 – SANTA TERESA

56 – SÃO DOMINGOS DO NORTE

57 – SÃO GABRIEL DA PALHA

58 – SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS

59 – SÃO MATEUS

60 – SÃO ROQUE DO CANAÃ

61 – SERRA

62 – VARGEM ALTA

63 – VENDA NOVA DO IMIGRANTE

64 – VIANA

65 – VILA PAVÃO

66 – VILA VELHA

Próximas etapas

Todos os municípios habilitados receberam o parecer da fase de habilitação via E-Docs e e-mail. A partir da publicação da Portaria divulgada na sexta-feira, os municípios têm três meses para enviar o restante da documentação necessária para celebração, que contém, o Plano de Ação, extrato zerado da conta corrente específica para a parceria, comprovação de que o Plano foi discutido no âmbito do Conselho Municipal de Políticas Culturais e documentos pessoais do prefeito e gestor do Fundo, além de eventuais pendências apontadas no parecer da fase de habilitação.

A fase final consiste na análise e aprovação dos planos de ação por parte da Secult. Aprovado o plano, o município vai assinar o Termo de Responsabilidade e depositar o coinvestimento. Já a Secult repassará os recursos oriundos do programa.

Caso algum gestor municipal esteja com dúvida em relação ao o programa de coinvestimento, a Gerência do Sistema Estadual de Cultura (Gesec) da Secult é necessário entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 3636-7112.

Tabela de valores dos recursos:

Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo ciclo 2025

O Fundo a Fundo da Cultura é um programa de coinvestimento que transfere para os municípios recursos do Funcultura, com o objetivo de fomentar e incentivar a criação, produção e distribuição de produtos e serviços que usem o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos aos munícipes.

Ao todo foram destinados R$ 48 milhões aos municípios capixabas por meio de três linhas de fomento distintas: Editais Municipais (R$ 8 milhões), Patrimônio Material Tombado, e Espaços Culturais – esta última nova, investimento total previsto nessas duas linhas (Fundo a Fundo Patrimônio Material e Espaços Culturais) é de R$ 40 milhões.

Os Editais Municipais (Fundo a Fundo) destinam recursos à criação de editais municipais de cultura, com foco no fortalecimento de artistas locais, das culturas tradicionais populares e do patrimônio imaterial, considerando a cultura como expressão simbólica, direito de cidadania e atividade econômica.

O eixo de Patrimônio (Fundo a Fundo) prevê a transferência de recursos para a revitalização de bens tombados ou em processo de tombamento, incluindo edificações e sítios históricos, promovendo a preservação integrada do patrimônio cultural.

Já o eixo de Espaços Culturais é voltado à celebração de parcerias para projetos, obras e aquisição de equipamentos e mobiliário em espaços culturais municipais integrantes do Sistema de Espaços Culturais, com investimento conjunto previsto de R$ 40 milhões para estas duas linhas, que possibilitam investimento em obras, elaboração de projeto executivo ou aquisição de equipamentos.