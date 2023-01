Gabaritos preliminares das provas do concurso de Analista do Executivo já estão disponíveis

Já estão disponíveis para consulta nos sites www.institutoconsulplan.org.br e www.seger.es.gov.br, os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas de múltipla escolha do concurso para o cargo de Analista do Executivo, da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), em suas diferentes áreas de formação.

Consulte aqui os gabaritos oficiais preliminares

O candidato que desejar interpor recurso contra os gabaritos oficiais preliminares poderá fazê-lo no período da 0h desta terça-feira (24) até as 23h59min da quarta-feira (25), obedecendo as especificações estabelecidas em Edital. A decisão sobre o deferimento ou indeferimento do recurso será disponibilizada nos endereços eletrônicos do Instituto e da Secretaria.

Dúvidas ou mais informações:

0800-100-4790

[email protected]

www.institutoconsulplan.org.br