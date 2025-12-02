Gabriel Gonti e Lizandra apresentam o projeto audiovisual “Vício”

A canção, que transforma um amor gostoso em uma conversa íntima e viciante, marca o reencontro emocionante de dois artistas com raízes mineiras

Gabriel Gonti e Lizandra uniram suas vozes em um dueto inédito nas plataformas para o lançamento de “Vício”, que chega hoje ao Youtube, no canal dos artistas. A parceria nasce da admiração recíproca e de longa data entre os dois, e que agora se transforma em uma linda música.

A faixa é uma composição de Lizandra com o também mineiro Victor Reis. A cantora, que soma mais de 30 milhões de plays nas plataformas de música, é conhecida na internet como “a voz que acalma”.

“Sempre admirei a voz da Lizandra, o jeito dela, a pureza e a simplicidade que ela tem. Acho que ela, além de uma cantora muito virtuosa, é um ser humano muito valoroso”, comenta Gabriel.

O curioso, e ao mesmo tempo significativo, é que Gonti, Lizandra e Victor Reis compartilham a mesma raiz: Patos de Minas. Essa coincidência artística e afetiva deu ainda mais sentido ao projeto.

“Achei sensacional lançar essa canção que compus com o Victor junto com o Gonti. Mostramos a potência e a força da nossa cidade, um celeiro de grandes artistas”, fala a mineira.

Gravado no Studio Bar, em Uberlândia, o projeto contou com a produção de Júnior Melo e Rudnei Martins. O clipe alterna momentos de estúdio com cenas em que Lizandra e Gonti cantam um para o outro. Reforçando assim o tom de conversa presente na letra, e retratando aquele momento que o sentimento passa de um amor gostoso para um vício.

“A ideia que a gente quis trazer para o vídeo, foi justamente a de pegar a temática da música, e por isso essa ideia de diálogo entre eu e o Gonti. Pensamos na luz mais baixa, um pouquinho de contra para realmente trazer essa coisa mais intimista, para uma conversa mais difícil de se ter”, conta a cantora.

Em 2014, os cantores já haviam dividido o palco em momentos especiais de lançamentos de álbuns, criando uma sintonia que nunca se perdeu. Quando se reencontraram recentemente no Festival Marreco, em Minas Gerais, sentiram que aquela conexão antiga reacendeu e souberam que era o momento para lançarem algo juntos.

“Fiquei muito feliz com essa parceria. Adorei a produção da música, que ficou perfeita diante de tudo que queríamos passar. Estou depositando muita energia boa nesse lançamento, acreditando nos bons frutos que vamos colher”, diz o cantor.

foto Pups filmes