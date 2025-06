Gabriel Gonti faz apresentação marcante no Rio 2C

“Foi uma experiência muito intensa para mim e fiquei muito feliz com nosso show”, diz o cantor

Gabriel Gonti se apresentou na última sexta-feira, 30, no Rio 2C, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O Rio 2C é um evento onde lançamentos e ideias inovadoras são apresentadas a profissionais estratégicos do setor, promovendo conexões importantes que podem resultar em parcerias e oportunidades de negócio capazes de transformar o futuro da indústria criativa.

“As pessoas que a gente admira do mercado musical, da arte, as gravadoras, distribuidoras, todas reunidas no mesmo lugar. Isso é um grande movimento de inovação cultural e artística”, conta Gabriel.

Entre mais de 300 inscritos, o músico foi selecionado por uma curadoria composta por 20 especialistas da indústria musical, liderada por Zé Ricardo, sendo um dos 12 finalistas que participaram da votação popular para definir quem subiria ao palco do maior evento de criatividade da América Latina.

Para a apresentação, o músico levou um repertório recheado de músicas autorais, entre elas “Carnaval a dois” e “Primeiro Bom Dia”.

“Fiquei muito contente com o nosso show e aproveitei esse evento para cantar “Quero em Dobro”, pela primeira vez, música inédita”, comenta Gonti.

Além do cantor, se apresentaram diversos artistas como Daniela Mercury, Dinho Ouro Preto, Gaby Amarantos, Jão, Lulu Santos e Ney Matogrosso.

Em um evento que celebra a inovação e o futuro da indústria criativa, Gabriel Gonti mostrou que está pronto para ocupar um espaço cada vez maior no cenário musical.

foto Dona Isa