Gabriel Gonti recebe Michele Ykegaya em episódio de “Se essa música fosse um prato, qual seria?”

“O projeto nasceu da vontade de transformar sucessos da música em obras primas da culinária”, diz o músico.

Música e comida caminham juntas na cultura brasileira e inspiram a websérie “Se essa música fosse um prato, qual seria?” com Gabriel Gonti e a nutricionista Nina Fonseca. Cada episódio parte de uma canção para apresentar uma receita que represente suas emoções, sensações e atmosferas.

Assista: https://www.instagram.com/reels/DUBLYfjkYmo/

Todas as terças-feiras um vídeo é disponibilizado no Instagram do cantor (@gabrielgonti) e no perfil “Música e Prato”. Nesta semana a música escolhida foi “Partilhar”, de Rubel, para harmonizar com a Mjadra, prato típico do Oriente Médio.

“Nossa ideia é fazer receitas criativas e de fácil reprodução, conectando público, memória, cultura e arte. As músicas escolhidas ganham uma nova camada sensorial ao serem traduzidas em alimentos que despertam a memória, o afeto e o pertencimento”, conta Gabriel.

Em uma cozinha charmosa, daquelas que convidam à conversa sem pressa, em uma casa acolhedora no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, o casal recebeu a chef paranaense Michele Ykegaya para o novo episódio.

Formada em gastronomia, Michele tem descendência japonesa e viveu dois anos no Japão onde aprofundou seus conhecimentos culinários e culturais. Hoje, atua como criadora de conteúdo digital, compartilhando sabores, lifestyle e dicas que traduzem sua paixão pela cozinha e pelo viver bem.

“Comecei a compartilhar minhas receitas de forma despretensiosa nas redes sociais e, depois de viralizar, decidi me dedicar 100% a essa atividade. Minha cozinha é afetiva, prática e fácil para o dia a dia “, comenta Michele.

E foi essa mesma praticidade que Michele que levou para o quadro “Se essa música fosse um prato, qual seria?”. Com origens no Iraque, a Mjadra simboliza fartura e partilha, sendo uma receita versátil que pode acompanhar carnes e saladas.

“O astral da Michele é leve e divertido. Ela teve o cuidado de pensar em uma receita saudável com atenção total à qualidade nutricional. Ela preparou um arroz de lentilha com cebola caramelizada que ficou muito gostoso, esse momento foi realmente especial “, declara Nina.

Mais do que apresentar uma receita, “Se essa música fosse um prato, qual seria?” transforma a cozinha em palco e a mesa em ponto de encontro, onde cada episódio guarda histórias e convida a comunhão, exatamente como diz o refrão da canção: “Eu quero partilhar, a vida boa com você!”

Inspirado por esse espírito de partilha e abundância, Gabriel Gonti começa o ano cheio de projetos e novidades, entre eles o lançamento do seu primeiro álbum audiovisual, ampliando ainda mais esse diálogo íntimo com as artes que marcam sua trajetória.

foto Dona Isa