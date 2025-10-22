Gabriel Gonti retorna ao palco do blue Note Rio de Janeiro

No próximo dia 23, o cantor e compositor Gabriel Gonti será um dos destaques da apresentação da Nova Orquestra em Copacabana, na capital fluminense.

No palco intimista do Blue Note Rio, o septeto apresentará um concerto muito especial com arranjos emocionantes e uma atmosfera única, daquelas que fazem o público vibrar a cada acorde.

“O convite para participar surgiu através da agência Olga e fiquei muito feliz em estar nesse projeto, porque sempre escutei Radiohead e vou cantar uma das principais músicas da banda”, comenta Gabriel.

No setlist da noite será tocado o álbum OK Computer do Radiohead, com faixas icônicas como: Paranoid Android, Karma Police e No Surprises.

“Vou cantar a música Creep, que é de 1993. Acho que a escolha da canção veio pelo tom da minha voz e meu estilo. Gosto muito da letra dessa música, ela tem uma região vocal bem difícil e isso me motiva e estimula a fazer uma super apresentação”, conta o músico.

Além desta participação especial, Gabriel celebra seu bom momento na carreira. No início do mês lançou o projeto “Quero em Dobro”, que vem ganhando destaque nas plataformas digitais. Confira:

foto Pedro Ortega