Game | Confira o trailer de Free Fire Max que terá pré-registro no domingo (29)

today28 de agosto de 2021 remove_red_eye56

A Garena anunciou que Free Fire Max será lançado no mundo todo, além de ter também revelado que o pré-registro do jogo estará disponível a partir de domingo (29).

De acordo com informações da empresa, será possível inscrever-se através do site oficial da desenvolvedora. Também será possível garantir o pré-registro diretamente pela Google Play Store, a loja do Android.

Sendo uma versão aprimorada do battle royale da Garena, Free Fire Max apresentará o título já conhecido pelos fãs, porém com gráficos superiores e uma jogabilidade melhorada. Outras novidades também estarão presentes na nova versão do jogo, como recursos exclusivos e mapas mais realistas. Free Fire Max ainda terá um mapa que poderá ser personalizado pelos jogadores.

Usando a tecnologia Firelink da Garena, o jogo será totalmente compatível com a versão já lançada, permitindo inclusive que os jogadores transfiram facilmente a conta para esta nova versão do grande sucesso mobile.

Com a função Firelink, será possível conferir Free Fire Max com uma completa sincronização de dados, que levará todo progresso e cada um dos itens adquiridos pelo jogador para o novo título. Além disso, também haverá a possibilidade de jogadores da nova versão jogarem ao lado daqueles que permanecerem na versão original de Free Fire.



Outras novidades

Além do pré-registro de Free Fire Max, a Garena também revelou que o jogo receberá mais novidades da comemoração de quatro anos do título.

No sábado (28), o modo Arena Contra Squad chegará ao battle royale. Na novidade, as equipes terão três partidas para se enfrentar, buscando recompensas que serão baseadas no número de vitórias e ingressos utilizados para entrar na Arena.

Confira o trailer de Free Fire Max

fonte Oficina da Net