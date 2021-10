Game | CS:GO: Gaules chega a três milhões de seguidores na Twitch

today30 de outubro de 2021 remove_red_eye16

O streamer bateu o próprio recorde durante o PGL Major Stockholm 2021

Gaules, streamer do time Omelete, bateu mais uma marca gigante em sua carreira. O brasileiro chegou aos três milhões de seguidores na Twitch, neste sábado (30). A marca foi acompanhada e comemorada ao vivo na transmissão.

Os três milhões aconteceram durante o PGL Major Stockholm 2021 de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), no segundo confronto da FURIA na etapa New Legends. Entre todas as redes sociais e plataformas, a da própria Twitch é a maior força de Gaules. O Instagram é o que mais se aproxima, com 1,5 milhões de seguidores.



Atualmente Gaules é o maior streamer do Brasil e também um dos maiores do mundo. De acordo com o Stream Charts, ele foi o sexto canal mais assistido do planeta, atrás apenas do também streamer xQc e de publishers como a Riot Games e o canal do Dota, que transmitiu o The International recentemente.

O canal do streamer cresceu de forma assustadora nos últimos anos. O foco sempre foi o CS:GO, mas ele não parou por aí e já transmitiu de tudo um pouco dentro do mundo dos jogos. Até a bolha dos esports foi furada e Gaules já transmite sua segunda temporada da NBA.

No entanto, neste momento o CS:GO é, de fato, o assunto da vez. Ele transmitirá o Major até o fim, que termina em 7 de novembro. Por lá, os brasileiros na disputa são FURIA e FalleN, pela Team Liquid.



fonte www.Theenemy.com.br