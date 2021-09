Game | O que é CrossFire? FPS deve ganhar novos jogos e filme em breve

CrossFire é um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) online gratuito, lançado em 2007 na Coreia do Sul e em 2011 no Brasil. Apesar de ser extremamente popular na Ásia, o game é um dos mais jogados do mundo, com cerca de 8 milhões de jogadores simultâneos. O título também é considerado um clássico que ajudou a popularizar os shooters no Brasil, ao lado de Counter-Strike.

Duas equipes mercenárias se enfrentam no game: a Global Risk e a Black List. Os jogadores usam armas de fogo, explosivos, armas brancas e proteções utilizadas por forças militares, os quais também podem ser customizados com skins. Você pode baixar o game de graça no site oficial.

O interessante é que existem vários jogos e até um filme de CrossFire em desenvolvimento, os quais podem revitalizar a franquia em breve. Confira os detalhes a seguir:



CrossFire HD: o clássico refeito

A Smilegate se uniu com a Remedy Entertainment, o mesmo estúdio de Control e Alan Wake, para recriar o clássico dos computadores em CrossFire HD. É a mesma pegada do jogo de 2007, mas com gráficos repaginados e um sistema de matchmaking melhorado.

Por enquanto, o jogo está em beta fechado somente na China. Mas ainda temos esperança de vê-lo chegando a outros países em breve, incluindo o Brasil.

CrossFire X: um jogo totalmente novo

O clássico de PC vai chegar ao Xbox One, Xbox Series X e Series S com gráficos e mecânicas totalmente repaginados. O game é chamado CrossFire X e também está sendo desenvolvido pela Smilegate e pela Remedy.

O interessante é que o game trará uma campanha single-player focada em história, que é um dos pontos fortes da Remedy. A trama deve mostrar “diferentes lados” da Black List e da Global Risk em uma “experiência cinemática única”.

A previsão de lançamento era para 2021, mas, por conta da pandemia de covid-19, o título foi adiado por tempo indeterminado.

CrossFire Legion: é CrossFire, só que de estratégia

Outro jogo que deve chegar em breve é CrossFire Legion, anunciado pela Koch Media durante a Summer Game Fest de 2021. Embora seja inspirado no shooter original, o game será um jogo de estratégia em tempo real (RTS), com várias unidades a serem comandadas pelo jogador. A previsão de lançamento é 2022 para PC e consoles.

Filme de CrossFire feito pela Sony Pictures

Em 2020, a Sony Pictures fechou uma parceria para criar uma adaptação cinematográfica do game. Ainda sabemos pouco sobre o longa, apenas que o roteiro será de Chuck Hogan, coautor do livro The Strain com Guillermo del Toro, e a produção de Neal H. Moritz, que já trabalhou em Velozes e Furiosos.

