Game | Os principais lançamentos de jogos da semana (06/09 a 12/09)

Os principais lançamentos de jogos da semana (06/09 a 12/09)

A segunda semana de setembro chega com grandes títulos para os computadores e consoles. Life is Strange: True Colors, Tales of Arise, Lost in Random e NBA2K22 são os maiores destaques para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S.



Veja os principais destaques abaixo:

Tales of Arise (chega para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S em 10 de setembro)

O novo jogo da clássica saga traz um novo universo, novos gráficos e os protagonistas Alphen e Shionne para decidir o destino de dois mundos. Ambientado no mundo de Dahna, com uma mescla de ambientes naturais e únicos que se transformam com o passar do dia, o jogador enfrenta terrenos rochosos, rios e muito mais para explorar.

Life is Strange: True Colors (chega para PC, Stadia, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S em 9 de setembro)

O terceiro jogo da série principal da Square Enix foi revelado em março de 2021 e será diferente dos antecessores. Desta vez, a trama não será dividida em capítulos, algo que pode trazer novas formas de explorar as narrativas. A protagonista da vez é Alex Chen, uma jovem capaz de sentir, ver e modificar os sentimentos das pessoas com seu poder de empatia.

Lost in Random (será lançado para PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S)

Desenvolvido pela Zoink Games e publicado sob o selo EA Originals, o game mistura jogos de tabuleiro com uma estética dos filmes de Tim Burton. A história se passa no mundo de Random, um reino sombrio em que o futuro de cada pessoa é determinado pela jogada dos dados. Nele, a protagonista Even e seu novo amigo Dicey partem em busca da irmã Odd, que foi levada pela Rainha.

NBA2K22 (será lançado para PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S)

O popular simulador de basquete da 2K voltará em mais uma edição, com as ligas masculina (NBA) e feminina (WNBA) da elite do esporte das cestas. Assim como nos jogos anteriores, o game contará com o modo MyTeam para montar uma equipe poderosa com atletas atuais e do passado, o MyCareer para o jogador criar sua própria história, e ainda os MyGM e no MyLeague para testar as habilidades de gerenciar grandes clubes como o Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers e muitos outros.

fonte Canaltech