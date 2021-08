Game | Phasmophobia: atualização traz novidades, confira o trailer

Mais dois fantasmas para assustá-lo! Phasmophobia que é e continua sendo desenvolvido pela Kinetic Games, recebeu mais uma nova atualização, com excelentes conteúdos para o jogo.

Nessa atualização, teremos mais dois tipos de fantasmas que já foram revelados, eles são o The Goryo and Myling.

Também foi adicionado um novo equipamento para te apoiar com novas evidências na busca por fantasmas, o DOTS Projector.

Não conhecia o jogo e ficou interessado? Ou sempre foi um fã de Supernatural e gostaria de caçar fantasmas? Seus problemas acabaram!

Confira o trailer

Sinopse

Phasmophobia é um terror psicológico cooperativo online para 4 jogadores, onde você e os membros da sua equipe de investigadores paranormais entrarão em locais assombrados cheios de atividade paranormal, e coletarão o máximo de evidências do paranormal que puderem. Você usará seu equipamento de caça fantasma para procurar e registrar evidências de qualquer fantasma que esteja assombrando o local para notificar uma equipe de remoção de fantasmas.

Você pode escolher apoiar sua equipe monitorando a localização com câmeras CCTV e sensores de movimento da segurança do caminhão, ou entrar e sujar as mãos com a atividade fantasmagórica que se tornará cada vez mais hostil com o passar do tempo.

O jogo está disponível para PC.

fonte Manual dos Games