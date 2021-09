Game | Skyrim: Mod deixa florestas do jogo muito mais realistas

Um fã de The Elder Scrolls V: Skyrim, lançado em 2011, criou um mod que deixa as florestas do jogo muito mais fotorrealistas. A modificação, chamada “Origins of Forest – 3D Forest Grass”, foi desenvolvida pelo usuário “forbeatn” e está disponível gratuitamente para VR aqui.

Projetado para “refletir o crescimento dinâmico de uma grande floresta”, o mod adiciona mais grama, arbustos e outras folhagens verdes, todas com altura a partir da cintura do jogador. Isso deixa as florestas mais “imersivas e dinâmicas”, e dá outra cara à natureza selvagem de Skyrim. Confira o vídeo:

Segundo o site NexusMods, Origins of Forest já foi baixado quase 50 mil vezes. Entretanto, o mod precisa ser combinado com outro, chamado The Jedi Tress, que substitui as árvores originais do jogo por outras retiradas da biblioteca de assets gratuitos da Unity — porém, isso quebra o acordo de licenciamento da própria engine, visto que Skyrim não foi criado em Unity.

Embora tenha sido lançado há 10 anos, Skyrim tem uma comunidade assídua de modding. Essa prática consiste em trocar, remover ou até adicionar objetos e mecânicas aos games. Muitos jogos nasceram assim, como é o caso de Counter-Strike, uma modificação de Half-Life, ou Dota, mod de Warcraft III.

The Elder Scrolls V: Skyrim foi originalmente lançado em 2011 para PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Uma edição comemorativa de 10 anos chegará em 11 de novembro para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S.

fonte: GamesRadar, GameRant