GAMES | Fortnite: como abrir a porta secreta do Indiana Jones

Fortnite: como abrir a porta secreta do Indiana Jones

today12 de julho de 2022 remove_red_eye20

O caçador de recompensas Indiana Jones chegou ao Fortnite no dia 6 de julho com uma série de tarefas e skins especiais. Uma dessas missões, no entanto, tem deixado alguns jogadores confusos: abrir a porta secreta depois da câmara principal nos Altares Embaralhados.

Essa confusão tem acontecido porque é preciso resolver um quebra-cabeça. Veja, a seguir, como fazer isso.

Como abrir a porta secreta do Indiana Jones

– Primeiramente, vá até os Altares Embaralhados. Você pode encontrá-lo no mapa do jogo e até inserir um marcador.

– Agora, procure por quatro rochas pintadas pelo local e anote (ou guarde na memória) os desenhos que elas têm, na ordem correta. Os desenhos mudam a cada partida, ou seja, nunca vão ser os mesmos.

– Após visitar as quatro rochas, vá até à porta secreta, localizada no subsolo.

– Gire as rochas até a combinação ficar idêntica aos símbolos encontrados, na ordem correta.

– Após colocar os desenhos na ordem correta, a porta que fica adiante abrirá. Você precisará passar por um corredor repleto de armadilhas; para atravessá-lo, corra em disparada e deslize. De preferência, faça isso com vida e escudo cheios.

– Agora, procure por uma passagem secreta, escondida por uma planta.

Assim que você passar por esta entrada, você cumprirá a missão! No local, ainda, você encontrará dois baús especiais e um totem com muitas barras de ouro. Mas cuidado: um pedregulho cairá em seguida; portanto, corra!

Fortnite é um jogo online gratuito e está disponível nos consoles PlayStation, Xbox, Switch e PC, além de celulares Android e iOS (via Xbox Cloud Gaming).

fonte Canal Tech