GAMES | Review Aliens: Fireteam Elite – O “Left 4 Dead” com Xenomorfos

Em 1979, a franquia Alien começou sua jornada, tornando-se uma das maiores da história do cinema e do entretenimento de forma geral. Com o passar dos anos, consequentemente ganhamos jogos ambientados nesse universo. Jogos estes que, assim como os filmes, chegaram ao mercado com diferentes propostas.

Agora, recebemos novamente um título da franquia, com os Xenomorfos sendo explorados mais uma vez na indústria dos videogames. O mais importante é que você entenda a proposta de Aliens: Fireteam Elite, desenvolvido pela Cold Iron Studios.

O excelente Alien: Isolation chegou ao mercado oferecendo uma jornada tensa aos jogadores, com foco no horror, apresentando a mesma pegada vista em Alien: O Oitavo Passageiro – primeiro filme da franquia -, dirigido por Ridley Scott. Já Aliens: Fireteam Elite, seguiu o caminho de Aliens – segundo filme da franquia, no Brasil chamado de Aliens: O Resgate -, dirigido por James Cameron.

Com isso em mente, você deve ter compreendido que em Fireteam Elite, o terror é deixado de lado para que a ação seja a grande protagonista do título. Assim como no filme de Cameron, aqui os Xenomorfos aparecem em peso, enquanto você não precisa se esconder e se esgueirar, mas sim combatê-los com fogo pesado.



Foco na cooperação

Sendo um jogo com foco na cooperação entre três jogadores, Aliens: Fireteam Elite conta com quatro campanhas, com cada uma delas apresentando três missões, além de ainda haver um modo hordas liberado após a conclusão do jogo.

Embora haja uma trama que se mostra interessante e até mesmo apresente boas surpresas em certos momentos, o título evidentemente não tem a narrativa como uma de suas principais preocupações, embora peque ao tentar aprofundar-se nisso de uma maneira desnecessária.

Em cada missão, os jogadores precisam cruzar um mapa enquanto combatem hordas de Xenomorfos, com estes aparecendo em diferentes tipos, possuindo características próprias que dão variedade ao combate. Nas missões, enquanto a matança de aliens rola solta, existem alguns objetivos que devem ser concluídos para que seja possível avançar, com estes objetivos sendo repetidos em diferentes momentos.



Hordas de Xenomorfos

O grande ponto é que, apesar de apresentar pouca variedade de objetivos e por vezes mostrar-se repetitivo, Aliens: Fireteam Elite é eficiente em entregar diversão. Sua jogabilidade poderá ser comparada à de Left 4 Dead, com uma semelhança muito forte existindo de fato, embora existam também diferenças.

Durante as missões, Xenomorfos isolados aparecem aleatoriamente, hordas surgem em variados momentos e até mesmo ataques surpresas ocorrem, com aliens espreitando por todos os cantos. O cover problemático, que inclusive utilizei pouquíssimas vezes por mais atrapalhar do que ajudar, deve ser citado como um dos pontos negativos, mas sem chegar a comprometer o gameplay tão profundamente.

Com quatro classes disponíveis, sendo elas Gunner, Demolisher, Technician, Doc e Recon, o jogo entrega a possibilidade de montar esquadrões variados, uma vez que cada classe conta com suas próprias características. Além disso, a variedade de armas, dispositivos consumíveis e equipamentos também se mostra muito bem-vinda, com o combate se mostrando prazeroso na medida em que Xenomorfos caem aos seus pés.



Xenomorfos por todos os lados

Os Xenomorfos se apresentam como grandes oponentes, na medida em que diferentes tipos de aliens aparecem em seu caminho. O mais simples é também o mais comum, sendo praticamente um “minion” do exército de criaturas violentas e letais, apesar de também se mostrar extremamente perigoso por aparecer em grande número.

Além disso, existem ainda os cuspidores, os “rushadores” e até mesmo aqueles que podem ser considerados “tanques aliens”, além de outros tipos. Fireteam Elite sabe entregar variedade ao apresentar tipos convincentes de Xenomorfos, sem oferecer criações alucinadas que pareçam não se encaixar de forma alguma com tudo o que já sabemos sobre os alienígenas.

No meio deste caos, ainda temos os Sintéticos, que por sua vez também contam com tipos mais fortalecidos que exigem um pouco mais de empenho no combate. É desta forma que Aliens: Fireteam Elite encontra variedade para diminuir o sentimento de repetição em uma campanha extremamente simples.

Devo dizer que há um grande acerto aqui. Enquanto muitos jogos focados em combater hordas pecam neste quesito, Fireteam Elite consegue fazer com que a variedade de inimigos aumente a quantidade de horas em que o jogador não se cansa da repetição. Devo dizer que para mim, neste ponto o combate se torna mais atrativo até mesmo que aquele encontrado na franquia Left 4 Dead.



Customização

Aliens: Fireteam Elite oferece a liberdade de criar seu personagem para enfrentar os Xenomorfos, com as opções indo além de uma simples escolha de classe.

No início do jogo, montamos nosso personagem em uma criação que se mostra rasa, porém a customização de equipamentos se mostra mais interessante. É possível modificar e aprimorar armas, conseguir tipos de vantagens e até mesmo modificar seu traje, com itens sendo desbloqueados conforme você avança no título.

A personalização de armas se mostra simples, mas divertida e eficiente. Este pode ser um ponto importante, com modificação e aprimoramento de equipamentos aparecendo como algo que poderá ter muita utilidade na luta contra os aliens.

Xenomorfos e Sintéticos não são os únicos problemas

Apesar de entregar diversão, Aliens: Fireteam Elite não tem Xenomorfos e Sintéticos como seus únicos problemas. Sem alguns de seus problemas, o título poderia alcançar outro patamar, porém decisões erradas o prendem em uma zona que talvez não seja de grande destaque entre os lançamentos do ano.

Falando sobre o enredo, entre uma missão e outra você poderá explorar a base, ouvindo histórias de outros personagens enquanto descobre mais sobre o lore. O grande problema é que nestas conversas o jogo parece retroceder alguns anos, enquanto vemos um NPC parado ao lado de um texto, enquanto ouvimos sua voz e observamos sua face que não abre a boca em um momento sequer.

O veredito

Entre grandes acertos e grandes erros, Aliens: Fireteam Elite se mostra divertido e certamente pode entregar boas horas de entretenimento, porém não cruza a linha que o tornaria um dos grandes títulos do ano.

Em sua proposta principal, o jogo acerta mais do que erra, porém sua tentativa de entregar “algo a mais” é falha e pesa contra o título. Além disso, problemas o impedem de brilhar, enquanto oportunidades desperdiçadas poderiam torná-lo ainda mais atrativo.

Ainda assim, o jogo da Cold Iron Studios tem seus trunfos e também coloca a si mesmo longe do risco de ser um fracasso. A diversão é garantida.

