Gandini e prefeito de São Mateus buscam solução para água salgada

31 de março de 2025

O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia está à disposição do município para acelerar obra de barragem, mudar ponto de captação no rio Cricaré e ações como a criação de estação de dessalinização e o aumento do número de poços artesianos

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) e o prefeito de São Mateus (Pode), Marcus da Cozivip, estão unindo forças para solucionar o problema da salinização da água no município. A questão afeta a qualidade de vida da população e compromete desde o consumo humano até a durabilidade dos equipamentos domésticos e a produção agrícola.

No dia 20 de março, uma comitiva de São Mateus esteve no gabinete do deputado para tratar do tema. Além do prefeito, participaram o vereador Wap-Wap (Pode), o secretário de Desenvolvimento, Hassan Rezende, o subsecretário Wesley Bonomo e o engenheiro Bismark Pavezi. Durante o encontro, Gandini reafirmou seu compromisso em buscar soluções concretas para garantir água de qualidade aos moradores.

Marcus e Gandini durante reunião no gabinete do parlamentar: parceria para melhorar a qualidade da água em São Mateus.

“O problema da salinização da água em São Mateus é uma realidade preocupante. A população está consumindo água com alto teor de sais dissolvidos, o que pode comprometer a saúde, causando pressão alta e aumentando a demanda nos postos de saúde. Além disso, o sal corrói eletrodomésticos, como máquinas de lavar e chuveiros, e prejudica a produção agrícola. Não podemos ignorar essa situação”, destacou Gandini.

A principal solução para o problema, segundo o prefeito, seria a construção de uma barragem no rio Cricaré, criando uma reserva hídrica para períodos de estiagem. No entanto, essa obra demanda tempo e planejamento.

“A barragem é um empreendimento essencial para o nosso município e também pode beneficiar Conceição da Barra. O governo do Estado já está fazendo estudos de avaliação e coleta do solo e, em breve, deve abrir licitação para viabilizar o projeto no córrego Bamburral”, explicou Marcus da Cozivip.

Diante da urgência da situação, Gandini e o prefeito discutiram medidas emergenciais, como a mudança no ponto de captação da água, subindo-o de 8 a 12 quilômetros acima do atual, para evitar o avanço da cunha salina – fenômeno em que a água do mar invade o rio devido à baixa vazão, tornando-o inadequado para consumo. Além disso, a prefeitura está avaliando a instalação de uma estação de dessalinização e o aumento do número de poços artesianos na cidade.

“O deputado Gandini tem se mostrado muito à disposição para ajudar São Mateus. A mudança do ponto de captação é uma solução mais rápida, e ele está nos ajudando a buscar apoio para viabilizar essa obra. Também estamos estudando a dessalinização como alternativa para abastecer comunidades litorâneas. Precisamos garantir água de qualidade para nossa população”, afirmou o prefeito.

Gandini reforçou que o problema precisa ser enfrentado com planejamento e ação. “Nosso mandato está trabalhando para garantir soluções de curto e longo prazos. A população de São Mateus não pode continuar sofrendo com a água salgada. Vamos seguir cobrando e buscando investimentos para resolver essa questão de uma vez por todas”, concluiu o deputado.

créditos Wilbert Suave