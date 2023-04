Gandini entrega caminhões para associações de catadores de recicláveis de Vitória

today1 de abril de 2023 remove_red_eye87

Os veículos, que fazem parte da articulação do deputado junto ao governo do Estado e são avaliados em R$ 318,6 mil cada, vão melhorar as condições de trabalho dos catadores e deixar a cidade mais limpa

O presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), participou do Fórum Capixaba de Recursos Sólidos, coordenado pelo Ministério Público Estadual, por meio da promotora Isabela de Deus Cordeiro, e, a partir de recursos disponibilizados pelo governo do Estado, articulou a entrega de dois caminhões a três associações de catadores de Vitória (Ascamare, Amariv e Recicla).

Os veículos, que são avaliados em R$ 318,6 mil cada, são importantes porque ajudam a estruturar as associações de catadores de recicláveis, que fazem um trabalho de coleta, triagem e educação ambiental.

“Quero ver a cidade cada vez mais limpa. Com o uso dos caminhões, é possível retirar esse material reciclável das ruas, reintroduzí-lo no mercado e evitar os aterros. Ganham o morador de Vitória, os catadores e, é claro, o meio ambiente”, justificou Gandini.

A entrega ocorreu na última terça-feira, durante a 13ª edição do Fórum Capixaba de Recursos Sólidos, oportunidade em que os representantes das associações de catadores de Vitória receberam ainda uma Pick-Up. Kits de escritório também foram distribuídos a outras associações do Estado. Os equipamentos são uma importante contribuição para o setor de resíduos sólidos e vão melhorar as condições de trabalho dos catadores de recicláveis.

“A promotora Isabela faz um trabalho excelente junto aos catadores e às prefeituras. Ela foi responsável pelo acordo com os municípios para acabar com os lixões e introduzir a reciclagem por meio dos catadores. Então, há uma motivação social, além da ambiental”, frisou o deputado.

De acordo com Gandini, o caminho é estruturar as associações, além de discutir a importância do tema resíduos sólidos e reforçar a necessidade de contratação dos catadores e catadoras de material reciclável, cumprindo a determinação legal.

A coordenadora do fórum, promotora Isabela de Deus Cordeiro, e a procuradora do Trabalho Janine Milbratz Fiorot (Ministério Público do Trabalho-ES), deixaram claro que as instituições farão audiências com todos os municípios, com a presença dos promotores de Justiça e procuradores do Trabalho para fomentar a contratação para coleta, triagem e educação ambiental pelas associações de catadores.

As representantes do fórum explicam que a contratação das associações traz ganhos fundamentais para toda a sociedade. “Por um lado, o trabalho de coleta de resíduos sólidos se completa. Por outro, é uma forma de amparar e desenvolver a proteção social necessária para catadoras e catadores de recicláveis, dentro de um contexto de ampliar a capacidade do município de ofertar trabalho e renda”, analisou a promotora de Justiça Isabela de Deus Cordeiro.

Desde 2020, quando foi criado o Fórum de Implementação da Política de Resíduos Sólidos, o MPES e o MPT-ES vêm realizando ações sobre temas ligados à área e buscam implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), desenvolver ações voltadas à melhoria de vida, saúde e segurança dos catadores e catadoras, além de ampliar os percentuais de reciclagem no Estado do Espírito Santo.

“O nosso estado faz ainda pouco quando o assunto é reciclagem e é preciso avançar”, alertou Gandini, lembrando que o primeiro passo é a separação do lixo doméstico por parte dos cidadãos.

foto Assessoria Parlamentar