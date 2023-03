Gandini fiscaliza reforma de escola em Itapemirim e recebe pedido de pavimentação em Alfredo Chaves

today27 de março de 2023 remove_red_eye99

O deputado visitou as regiões Sul e Serrana, em busca de soluções para os problemas das comunidades

Na viagem que fez às regiões Serrana e Sul do Estado, no último fim de semana, o vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), fiscalizou as obras da reforma da Escola Antonio Jacques Soares, em Garrafão, Itapemirim.

O parlamentar, que também passou por Cachoeiro de Itapemirim e Alfredo Chaves, entre sexta e sábado, recebeu o pedido de empenho para pavimentação de um trecho de 7 Km, na Rodovia 474, em São Roque de Maravilha, na comunidade alfredense.

“Em Itapemirim, eu gostei do que vi. As obras do governo do Estado estão a todo vapor. Em breve, os cerca de 200 alunos vão receber novas salas de aula, biblioteca e climatização, dentre outras melhorias”, declarou o deputado, que tem acompanhado a obra desde o seu início, avaliada em R$ 2,9 milhões.

Ao chegar ao local, o deputado foi recebido pela diretora da unidade escolar, Silviane da Silva Santos, que relatou um problema que tem deixado os alunos fora da escola: a falta de transporte escolar adequado.

“Também gostaria de dizer que sou parceiro da comunidade e vamos, juntos, resolver o problema da falta de transporte escolar, que é seríssimo porque há vários alunos sem conseguir estudar. Fiz questão de ligar diretamente para o responsável pelo setor na prefeitura. Espero uma solução urgente”, afirmou Gandini. O recurso é disponibilizado pelo governo do Estado, mas cabe a prefeitura oferecer o serviço.

Gandini fiscaliza obras em Itapemirim e em São Roque de Maravilha, Alfredo Chaves, o deputado posa para foto com membros da comunidade: pedido de pavimentação de estrada.

Após deixar Itapemirim, Gandini se reuniu com lideranças políticas de Cachoeiro de Itapemirim e, em seguida, seguiu para Alfredo Chaves, onde foi recebido por moradores de São Roque de Maravilha.

“Ouvi atentamente os pedidos de pavimentação de um trecho de 7 Km, fundamental para atividade agrícola e o turismo local, além de iluminação e construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A comunidade também pediu atenção para Ponte de Vila Nova. Anotei tudo com muito carinho e vou intermediar as soluções, buscando a parceria do governo do Estado e da prefeitura local para resolver os problemas”, contou o parlamentar.

Conversa com moradores de Alfredo Chaves para conhecer os desafios da comunidade.

Gandini fez questão de frisar que em breve os moradores vão receber uma resposta do que é possível ou não fazer e, em caso positivo, qual prazo necessário.

“O trabalho é feito com transparência, para que a população tenha conhecimento rápido das nossas ações”, justificou.

fotos Assessoria Parlamentar