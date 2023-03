Gandini reclama do preço abusivo de aplicativo de transporte no horário de pico e pede mudanças

O deputado estadual propôs que o governo do Estado regulamente a atividade, como concorrente e mediador, para que não ocorram abusos no mercado

As tarifas abusivas cobradas no horário de maior fluxo no trânsito por parte dos aplicativos de transporte virou alvo do discurso do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que propôs mudanças e defende a regulamentação da atividade e a entrada do governo estadual no mercado como concorrente e mediador.

“Hoje o motorista do aplicativo tem uma taxa maior quando tem mais movimento e o usuário também tem de pagar mais quando ele mais precisa, quando tem mais demanda”, lamentou o deputado durante discurso na Assembleia Legislativa.

Gandini, que é autor de pedido de frente parlamentar para discutir o transporte coletivo, frisou que a tecnologia permitiu a aplicativos ocuparem espaços importantes no transporte urbano, mas destacou a necessidade de regularizar a atividade.

“Nós estamos vendo pessoas sendo exploradas por alguns aplicativos de transporte público. As tarifas chegam a 40% (percentual do valor da viagem destinado à operadora do serviço). Os aplicativos funcionam de uma forma que, na hora de pico, que mais pessoas precisam, eles mudam o preço pra ganhar em cima”, alertou o parlamentar.

O parlamentar contou que o governo de São Paulo criou agora, para fazer uma intervenção pontual, um aplicativo onde ele fixa um valor de ganho para a pessoa que está fazendo o transporte e uma taxa de administração, para entrar no mercado e mediar uma situação que está abusiva.

“Como o controle (das empresas) é internacional, nem é no Brasil que funciona esse controle, o dinheiro inclusive vai saindo do nosso país. Como o controle é internacional, até ditar regras nós temos dificuldade. Eles entram simplesmente”, complementou.

Gandini reforça que viu um caso em que implantaram o mototáxi por meio do aplicativo. Ele garante que não é contra implantar, mas destaca que é preciso regulamentar. “O pior dos mundos é não ter um mínimo de regulamentação para dar segurança às pessoas. Nós precisamos mediar, o governo precisa mediar, ele não pode deixar que isso fique abusivo”, cobrou.

“Eu acredito que o governo precisa fazer uma mediação, e aí, inteligentemente, o governo de São Paulo criou esse aplicativo em que ele entra como mediador e como concorrente desses outros aplicativos para criar uma situação de mercado mais equilibrada, que eu acho que é a função do governo, principalmente quando se trata de saúde, educação, segurança e transporte público. Acho que o governo deve intervir claramente no processo mediador”, concluiu.

foto Assessoria Parlamentar