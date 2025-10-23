Gandini valoriza legado de Augusto Ruschi

today23 de outubro de 2025 remove_red_eye78

Presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente destaca importância do trabalho da instituição de Aracruz na educação ambiental e na preservação da biodiversidade

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, comemorou a sanção da Lei nº 12.595, de 10 de outubro de 2025, de sua autoria, que reconhece o Instituto Augusto Ruschi, localizado em Aracruz, como entidade de utilidade pública estadual.

Com o novo título, o instituto passa a ter acesso a recursos públicos por meio de convênios, subvenções e editais, além de ganhar mais visibilidade e credibilidade junto à sociedade e às empresas privadas.

O reconhecimento também permite que a instituição receba doações, realize sorteios beneficentes e tenha isenções fiscais, o que facilita o desenvolvimento de suas atividades de pesquisa, educação e preservação ambiental.

“Esse é um reconhecimento justo ao trabalho sério e inspirador do Instituto Augusto Ruschi, que mantém viva a memória e o legado do nosso patrono da Ecologia”, destacou Gandini.

O Instituto Augusto Ruschi, que atualmente atua como Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi (Ebmar), é uma reserva natural sem fins lucrativos dedicada à educação ambiental, à conservação da natureza e à pesquisa científica. Entre suas ações estão aulas e cursos de biologia marinha, trilhas guiadas, observação de aves e beija-flores, e a manutenção de um museu com o acervo de Augusto Ruschi e de seu filho André Ruschi.

O deputado visitou o local e entregou pessoalmente o título ao neto de Augusto Ruschi, Gabriel, simbolizando o reconhecimento do parlamento capixaba à instituição e à história de uma das famílias mais importantes da ciência brasileira.

“O legado de Augusto Ruschi ultrapassa gerações. Ao fortalecer o Instituto, o Espírito Santo reafirma seu compromisso com a defesa da natureza e da vida”, completou Gandini.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que já concede a Comenda Augusto Ruschi em homenagem a pessoas e entidades que se destacam na proteção da fauna e flora, reforça com esta lei o papel do Estado na valorização de quem promove conhecimento e sustentabilidade.

foto Wilbert Suave