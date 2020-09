Gás de cozinha mais caro a partir desta terça-feira (01)

today31 de agosto de 2020 remove_red_eye93

A partir de amanhã, dia 01 de setembro, mais uma vez o consumidor vai sentir no bolso o aumento da botija de gás de cozinha que, poderá ser encontrado a R$ 78 na Grande Vitória.

O reajuste se deve ao aumento do preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que ficaram 5% mais caro nas refinarias da Petrobras desde a sexta-feira, dia 28 de agosto. Com isso, é o sexto reajuste consecutivo desde maio.

De acordo com Cleber dos Santos Almeida, vice-presidente do Sindicato das Revendedoras de Gás do Espírito Santo – Sinregás – cada botija ficará entre R$ 3 e R$ 5 mais caro, dependendo da marca do produto. E ainda, que o aumento do dólar e os valores do GLP são os principais fatores.